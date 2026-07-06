В Раде предлагают увеличить перечень категорий, имеющих право на отсрочку

Народный депутат Алексей Гончаренко направил официальное обращение в Кабинет Министров Украины с требованием внести коррективы в постановление №560. Депутат настаивает, чтобы факт содержания несовершеннолетнего ребенка одним из родителей официально признавался основанием для освобождения от призыва во время мобилизации.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Причиной стала ситуация с отцом-одиночкой, – отметил Алексей Гончаренко, – который сам воспитывал 5-летнюю дочь и которого мобилизовали".

По словам политика, нынешняя нормативно-правовая база содержит пробел, ведь ТЦК не воспринимают судебные решения об определении места жительства ребенка как достаточное подтверждение права на отсрочку.

"Проблема в том, что действующая редакция постановления не относит решение суда об определении места жительства ребенка в перечень документов, подтверждающих право на отсрочку, — подчеркнул нардеп, — вместо этого требуется представление отдельного решения суда именно о самостоятельном воспитании и содержании ребенка или документах о лишении другого родителя родительских прав".

Он также добавил, что украинское законодательство вообще не обязывает граждан отдельно через суд доказывать факт самостоятельного воспитания в каждом случае, когда один родитель реализует свои обязанности единолично. Алексей Гончаренко призвал правительство принять соответствующие решения как можно скорее.

"Поэтому прошу Кабинет Министров немедленно принять меры и внести изменения в постановление, — подытожил народный избранник, — чтобы содержащий ребенка отец имел право на отсрочку и спокойно мог воспитывать собственного ребенка без страха, где-то за углом его бусифицируют".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге разгорелся громкий общественный скандал из-за действий работников Покровско-Терновского районного ТЦК и СП. Военные задержали и доставили в сборный пункт мужчину, который по решению суда является единственным воспитателем своей маленькой дочери. Пока отец находился в военкомате, ребенок остался в детском саду без присмотра родных.