В Раде предлагают увеличить перечень категорий, имеющих право на отсрочку

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Недилько Ксения
Народный депутат Алексей Гончаренко направил официальное обращение в Кабинет Министров Украины с требованием внести коррективы в постановление №560. Депутат настаивает, чтобы факт содержания несовершеннолетнего ребенка одним из родителей официально признавался основанием для освобождения от призыва во время мобилизации.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По словам политика, нынешняя нормативно-правовая база содержит пробел, ведь ТЦК не воспринимают судебные решения об определении места жительства ребенка как достаточное подтверждение права на отсрочку.
Он также добавил, что украинское законодательство вообще не обязывает граждан отдельно через суд доказывать факт самостоятельного воспитания в каждом случае, когда один родитель реализует свои обязанности единолично. Алексей Гончаренко призвал правительство принять соответствующие решения как можно скорее.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге разгорелся громкий общественный скандал из-за действий работников Покровско-Терновского районного ТЦК и СП. Военные задержали и доставили в сборный пункт мужчину, который по решению суда является единственным воспитателем своей маленькой дочери. Пока отец находился в военкомате, ребенок остался в детском саду без присмотра родных.