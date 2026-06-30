Скандал у Кривому Розі: ТЦК затримав батька-одинака, поки його маленька донька перебувала у дитсадку

У Кривому Розі розгорівся гучний суспільний скандал через дії працівників Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП. Військові затримали та доставили до збірного пункту чоловіка, який за рішенням суду є єдиним вихователем своєї маленької доньки. Поки батько перебував у військкоматі, дитина залишилася в дитячому садку без нагляду рідних.

Дитина, у якої мобілізували батька, з завідуючою садочка у Кривому Розі

Першою про інцидент заявила директорка дошкільного навчального закладу Наталя Євтушенко. Вона розповіла, що батька забрали саме тоді, коли дівчинка була в садочку. Жінка разом із дитиною особисто ходила до будівлі ТЦК, аби врегулювати ситуацію, проте жодного результату це не дало. Директорка була змушена забрати вихованку до себе додому на ночівлю. За даними з судового реєстру, матір дівчинки офіційно самоусунулася від виховання, хоча й сплачує аліменти, а дитина офіційно проживає з батьком. Медіа також зазначають, що чоловік двічі намагався оформити законну відстрочку, але йому відмовили.

На цю історію емоційно відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, який назвав подію абсолютним свавіллям та апогеєм примусової мобілізації.

"В мене просто немає слів. Однією рукою влада бореться за повернення кожної дитини, яку викрала Росія, а іншою рукою ви самі викрадаєте у дитини батька, через що вона залишається абсолютно одна", — обурився парламентар.

Він додав, що підключає до справи команду юристів та офіційно звертається до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, аби притягнути винних до відповідальності.

Згодом ситуація отримала продовження. Завдяки розголосу вдалося відшукати родичів дівчинки, проте це не вирішило проблему повністю. Гончаренко повідомив, що на зв'язок вийшов батько затриманого чоловіка, який зрештою забрав онуку до себе.

"Але суть у тому, що дідусь і батько не підтримували жодного звʼязку вже три роки. Поясніть мені, як тепер літня людина самотужки має доглядати за маленькою дитиною?" — наголосив депутат.

Парламентар підкреслив, що чинне рішення суду про проживання дитини з батьком є прямою та беззаперечною підставою для надання відстрочки від призову. Він запевнив, що військові "перейшли всі межі" і ця ситуація просто так не минеться.

На тлі потужного суспільного резонансу Верховна Рада та Офіс Омбудсмена зажадали офіційних пояснень від керівництва Криворізького ТЦК. Дмитро Лубінець уже доручив невідкладно перевірити всі обставини інциденту. Регіональне представництво Уповноваженого з прав людини у Кривому Розі надіслало офіційні запити до Покровсько-Тернівського РТЦК та Служби у справах дітей. Сама директорка дитсадка зазначила, що батько один раз зміг зателефонувати їй, щоб дізнатися, де перебуває його донька, але після цього зв'язок із ним повністю зник. Наразі правозахисники очікують на офіційні відповіді від військового відомства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні спалахнула чергова палка дискусія навколо методів проведення мобілізації та критеріїв бронювання працівників. Приводом для цього став резонансний допис у соцмережах радниці Офісу Президента Вікторії Страхової. Вона висунула нестандартну ідею щодо того, як зробити цей процес більш справедливим.

