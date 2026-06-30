Скандал в Кривом Роге: ТЦК задержал отца-одиночку, пока его маленькая дочь находилась в детском саду

В Кривом Роге разгорелся громкий общественный скандал из-за действий работников Покровско-Терновского районного ТЦК и СП. Военные задержали и доставили в сборный пункт мужчину, который по решению суда является единственным воспитателем своей маленькой дочери. Пока отец находился в военкомате, ребенок остался в детском саду без присмотра родных.

Ребенок, у которого мобилизовали отца, с заведующей садика в Кривом Роге

Первой об инциденте заявила директор дошкольного учебного заведения Наталья Евтушенко. Она рассказала, что отца забрали именно тогда, когда девочка была в садике. Женщина вместе с ребенком лично ходила в здание ТЦК, чтобы урегулировать ситуацию, однако никакого результата это не дало. Директор была вынуждена забрать воспитанницу к себе домой на ночлег. По данным из судебного реестра, мать девочки официально самоустранилась от воспитания, хотя и платит алименты, а ребенок официально проживает с отцом. Средства массовой информации также отмечают, что мужчина дважды пытался оформить законную отсрочку, но ему отказали.

На эту историю эмоционально отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко, назвавший событие абсолютным произволом и апогеем принудительной мобилизации.

"У меня просто нет слов. Одной рукой власть борется за возвращение каждого ребенка, похищенного Россией, а другой рукой вы сами похищаете у ребенка отца, из-за чего он остается абсолютно один", — возмутился парламентарий.

Он добавил, что подключает к делу команду юристов и официально обращается к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Впоследствии ситуация получила продолжение. Благодаря огласке удалось найти родственников девочки, однако это не решило проблему полностью. Гончаренко сообщил, что на связь вышел отец задержанного мужчины, который наконец забрал внуку к себе.

"Но суть в том, что дедушка и отец не поддерживали никакую связь уже три года. Объясните мне, как теперь пожилой человек сам должен ухаживать за маленьким ребенком?" – подчеркнул депутат.

Парламентарий подчеркнул, что действующее решение суда о проживании ребенка с отцом является прямым и безоговорочным основанием для предоставления отсрочки от призыва. Он заверил, что военные "перешли все границы" и эта ситуация просто так не пройдет.

На фоне мощного общественного резонанса Верховная Рада и Офис Омбудсмена потребовали официальных объяснений руководства Криворожского ТЦК. Дмитрий Лубинец уже поручил безотлагательно проверить все обстоятельства инцидента. Региональное представительство Уполномоченного по правам человека в Кривом Роге направило официальные запросы в Покровско-Терновский РТЦК и Службу по делам детей. Сама директор детсада отметила, что отец однажды смог позвонить ей, чтобы узнать, где находится его дочь, но после этого связь с ним полностью исчезла. Сейчас правозащитники ожидают официальных ответов от военного ведомства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине вспыхнула очередная горячая дискуссия вокруг методов проведения мобилизации и критериев бронирования работников. Поводом для этого стало резонансное сообщение в соцсетях советницы Офиса Президента Виктории Страховой. Она выдвинула нестандартную идею о том, как сделать этот процесс более справедливым.

