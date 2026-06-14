Відстрочка для військових: у Міноборони пояснили, скільки часу не підлягатимуть мобілізації

Міністерство оборони України розкрило деталі нової системи відстрочок для військовослужбовців після завершення контракту. За словами очільника Міноборони Михайла Федорова, усі військові гарантовано отримуватимуть період звільнення від мобілізації, а його тривалість залежатиме від бойового досвіду та загального терміну служби.

Відстрочка для військових. Фото з відкритих джерел

Як пояснив Михайло Федоров, новий підхід щодо відстрочки для військових покликаний зробити військову службу більш прогнозованою та справедливою. Основний принцип полягає в тому, що чим довше людина служила та брала участь у бойових діях, тим більшу відстрочку вона отримає після завершення контракту.

Базова гарантія передбачає шість місяців відстрочки для всіх без винятку військовослужбовців. Однак надалі термін може суттєво збільшуватися залежно від умов контракту та тривалості служби.

Федоров навів приклад для добровольця, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців і чотири місяці провів у зоні бойових дій. У такому випадку військовий отримає 12 місяців додаткової відстрочки, а разом з гарантованими шістьма місяцями загальний термін становитиме півтора року.

Ще триваліший період відпочинку передбачений для тих, хто перебуває у війську вже кілька років. Якщо контракт укладає військовослужбовець, який служить з 2021 року, до базової відстрочки додаються додаткові місяці за кожен рік служби та бойового досвіду. У наведеному Міноборони прикладі такий військовий після завершення контракту може отримати понад три з половиною роки відстрочки.

Як працюватиме відстрочка для військових

"Наше завдання — зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби", — пояснив Федоров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова розповіла, скільки мобілізованих насправді мають право на відстрочку.

Також "Коментарі" писали, що у Раді пропонують скасувати відстрочку від мобілізації.