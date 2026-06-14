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Отсрочка для военных: в Минобороны объяснили, сколько времени не будут подлежать мобилизации

Михаил Федоров рассказал, какую отсрочку получат военные после завершения контракта.

14 июня 2026, 08:10
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Slava Kot

Министерство обороны Украины раскрыло детали новой системы отсрочок для военнослужащих по завершении контракта. По словам главы Минобороны Михаила Федорова, все военные будут гарантированно получать период освобождения от мобилизации, а его продолжительность будет зависеть от боевого опыта и общего срока службы.

Отсрочка для военных: в Минобороны объяснили, сколько времени не будут подлежать мобилизации

Отсрочка для военных. Фото из открытых источников

Как пояснил Михаил Федоров, новый подход к отсрочке для военных призван сделать военную службу более прогнозируемой и справедливой. Основной принцип состоит в том, что чем дольше человек служил и участвовал в боевых действиях, тем большую отсрочку он получит после завершения контракта.

Базовая гарантия предусматривает шесть месяцев отсрочки для всех без исключения военнослужащих. Однако в дальнейшем срок может существенно увеличиваться в зависимости от условий контракта и срока службы.

Федоров привел пример добровольцу, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев и четыре месяца провел в зоне боевых действий. В таком случае военный получит 12 месяцев дополнительной отсрочки, а вместе с гарантированными шестью месяцами общий срок составит полтора года.

Еще более длительный период отдыха предусмотрен для тех, кто находится в армии уже несколько лет. Если контракт заключает военнослужащий, служащий с 2021 года, к базовой отсрочке прилагаются дополнительные месяцы за каждый год службы и боевой опыт. В приведенном Минобороны примере такой военный по завершении контракта может получить более трех с половиной лет отсрочки.

Отсрочка для военных: в Минобороны объяснили, сколько времени не будут подлежать мобилизации - фото 2

Как будет работать отсрочка для военных

"Наша задача – сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы", – пояснил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова рассказала, сколько мобилизованных на самом деле имеют право на отсрочку.

Также "Комментарии" писали, что в Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации.



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Источник: https://t.me/zedigital/6823
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