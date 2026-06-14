Отсрочка для военных: в Минобороны объяснили, сколько времени не будут подлежать мобилизации

Министерство обороны Украины раскрыло детали новой системы отсрочок для военнослужащих по завершении контракта. По словам главы Минобороны Михаила Федорова, все военные будут гарантированно получать период освобождения от мобилизации, а его продолжительность будет зависеть от боевого опыта и общего срока службы.

Отсрочка для военных. Фото из открытых источников

Как пояснил Михаил Федоров, новый подход к отсрочке для военных призван сделать военную службу более прогнозируемой и справедливой. Основной принцип состоит в том, что чем дольше человек служил и участвовал в боевых действиях, тем большую отсрочку он получит после завершения контракта.

Базовая гарантия предусматривает шесть месяцев отсрочки для всех без исключения военнослужащих. Однако в дальнейшем срок может существенно увеличиваться в зависимости от условий контракта и срока службы.

Федоров привел пример добровольцу, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев и четыре месяца провел в зоне боевых действий. В таком случае военный получит 12 месяцев дополнительной отсрочки, а вместе с гарантированными шестью месяцами общий срок составит полтора года.

Еще более длительный период отдыха предусмотрен для тех, кто находится в армии уже несколько лет. Если контракт заключает военнослужащий, служащий с 2021 года, к базовой отсрочке прилагаются дополнительные месяцы за каждый год службы и боевой опыт. В приведенном Минобороны примере такой военный по завершении контракта может получить более трех с половиной лет отсрочки.

Как будет работать отсрочка для военных

"Наша задача – сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы", – пояснил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова рассказала, сколько мобилизованных на самом деле имеют право на отсрочку.

Также "Комментарии" писали, что в Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации.