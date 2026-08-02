8 категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации: детали

После вступления в силу обновленного законодательства о мобилизации часть военнообязанных украинцев больше не может воспользоваться правом на отсрочку. Об этом сообщили в Донецком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), обнародовав перечень категорий, которым предыдущие льготы утратили силу.

Кто потерял право на отсрочку от мобилизации

Согласно разъяснению ТЦК, право на отсрочку потеряли восемь категорий граждан. В частности, это касается студентов и аспирантов заочной и вечерней формы обучения, а также получающих второе или третье высшее образование.

Также отсрочка больше не предоставляется многодетным мужчинам, имеющим задолженность по уплате алиментов, лицам, ухаживающим за мужем или женой с инвалидностью III группы, а также родителям-одиночкам, если мать ребенка не лишена родительских прав, не признана без вести пропавшим, не умерла и не отбывает наказание.

Кроме того, изменения коснулись мужчин, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I и II группы, если в семье есть другие трудоспособные родственники, работники предприятий и организаций Министерства обороны, а также лица, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный". После отмены этой категории они должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

Утратили право на отсрочку и военнообязанные, которые после повторной военно-врачебной комиссии были признаны годными к службе. Отдельно отмечено, что мужчины, получившие документы об I или II группе инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

Однако новое законодательство расширило список лиц, которые могут получить отсрочку. Отныне такое право имеют военнообязанные, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время войны. Ранее эта норма распространялась только на полнородных братьев и сестер.

Впоследствии в Центре противодействия дезинформации сообщили, что никаких новостей изменений в законодательство по мобилизации не принимали. А сообщения Донецкого областного ТЦК и СП, в котором говорилось о якобы изменениях, уже удалили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о годе отсрочки от мобилации за рождение ребенка: мужчинам предлагают новое правило.

Также "Комментарии" писали об отсрочке для военных: в Минобороны объяснили, сколько времени не будут подлежать мобилизации.