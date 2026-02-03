Кремль б’є ракетами, НАТО обіцяє підтримку: чи наблизився мир

Рубрики
Нічна комбінована атака Росії по Україні стала черговим доказом того, що Кремль не налаштований на реальні мирні переговори. Про це 3 лютого заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи з трибуни Верховної Ради України. Також генсек наголосив на необхідності стійкості та запевнив, що Альянс надаватиме безпрецедентну підтримку Україні навіть після завершення війни та досягнення миру. Про що говорить візит Рютте у період чергових агресивних атак РФ по цивільній інфраструктурі, а також напередодні переговорів в Абу-Дабі? І чи не виглядає так, що НАТО і партнери досі з острахом дивляться на Росію, обмежуючи допомогу Києву? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Марк Рютте
Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник говорить, що, як він вже неодноразово говорив, війна не закінчиться у 2025-му і не закінчиться у 2026-му році.
При цьому він зауважує, що всі ті історії про те, що нібито можливі енергетичні перемир'я – це лише вкиди для того, щоб подивитися, як українське суспільство рефлексує.
Щодо позиції країн НАТО, то Микола Мельник говорить, що вона доволі проста. Західні партнери усвідомлюють, що вони не готові воювати з Російською Федерацією, але вони розуміють, що, якщо зараз перестати підтримувати Україну, то Україна програє, а далі вже Росія стане їх проблемою, тому що поки що Росія з агресією – це проблема все-таки, в першу чергу, українців.
Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно вважає, що візит генсека НАТО Марка Рютте до Києва у період чергових агресивних атак РФ по цивільній інфраструктурі, а також напередодні переговорів в Абу-Дабі, безумовно, є свідченням підтримки України.
При цьому Олеся Яхно звернула увагу, що Марк Рютте є представником тієї європейської лінії, яка спрямована на необхідність збереження оборонної взаємодії з США – як у питанні пошуку мирного рішення щодо російсько-української війни, так і щодо європейської безпеки загалом.
