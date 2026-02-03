Кремль б’є ракетами, НАТО обіцяє підтримку: чи наблизився мир

Нічна комбінована атака Росії по Україні стала черговим доказом того, що Кремль не налаштований на реальні мирні переговори. Про це 3 лютого заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи з трибуни Верховної Ради України. Також генсек наголосив на необхідності стійкості та запевнив, що Альянс надаватиме безпрецедентну підтримку Україні навіть після завершення війни та досягнення миру. Про що говорить візит Рютте у період чергових агресивних атак РФ по цивільній інфраструктурі, а також напередодні переговорів в Абу-Дабі? І чи не виглядає так, що НАТО і партнери досі з острахом дивляться на Росію, обмежуючи допомогу Києву? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Марк Рютте

Миру у 2026 році не буде

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник говорить, що, як він вже неодноразово говорив, війна не закінчиться у 2025-му і не закінчиться у 2026-му році.

"Росіяни будуть атакувати до тих пір, доки будуть готові робити все нові й нові ракети і в них будуть на це гроші. Поки світ купує їх нафту і газ – ці гроші будуть. Росіяни будуть наступати до тих пір, доки у них буде хоча б півсолдата для того, щоб просуватися вперед. Судячи з тих рекрутингових баз, які вони розгорнули від Нігерії до Непалу, у них звісно відчуваються проблеми з піхотою, але не такі, як в України. Тобто вони будуть наступати", – зазначив експерт.

При цьому він зауважує, що всі ті історії про те, що нібито можливі енергетичні перемир'я – це лише вкиди для того, щоб подивитися, як українське суспільство рефлексує.

"У принципі вже давним давно ніхто не вірить росіянам і українське суспільство доволі скептично відреагувало на так зване перемир’я, тому що єдине, чому було на декілька днів припинено бомбардування наших енергогенеруючих компаній – це тільки тому що у росіян елементарно були певні логістичні проблеми з засобами ураження. Тобто їм все одно треба накопичувати дрони, все одно треба накопичувати ракети для того, щоб комбіновано бити по Україні. Тому підсумовуючи варто наголосити, що миру у 2026-му році скоріш за все не буде", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо позиції країн НАТО, то Микола Мельник говорить, що вона доволі проста. Західні партнери усвідомлюють, що вони не готові воювати з Російською Федерацією, але вони розуміють, що, якщо зараз перестати підтримувати Україну, то Україна програє, а далі вже Росія стане їх проблемою, тому що поки що Росія з агресією – це проблема все-таки, в першу чергу, українців.

"Тому партнери будуть намагатися підтримувати нас, але те, що росіяни нанесли комбінований удар у той час, коли у Києві знаходиться генсек НАТО говорить про те, що росіяни просто демонструють те, що вони готові до ескалації конфлікту будь з ким", – підсумував експерт.

Візит Рютте до Києва – свідчення підтримки України

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно вважає, що візит генсека НАТО Марка Рютте до Києва у період чергових агресивних атак РФ по цивільній інфраструктурі, а також напередодні переговорів в Абу-Дабі, безумовно, є свідченням підтримки України.

При цьому Олеся Яхно звернула увагу, що Марк Рютте є представником тієї європейської лінії, яка спрямована на необхідність збереження оборонної взаємодії з США – як у питанні пошуку мирного рішення щодо російсько-української війни, так і щодо європейської безпеки загалом.

"Виступ же у Верховній Раді, допускаю, опосередковано свідчить і про важливість стійкості тилу в умовах, коли РФ, окрім гарячої війни, привносить ще й гібридність/СВОшність у переговорний процес. Під час свого виступу Рютте сказав, що, попри міжнародні зусилля, Росія продовжує атаки та демонструє відсутність реальної готовності до миру. Хочеться сподіватись, що це спонукатиме до посилення міжнародних зусиль у напрямку "миру через силу", — зазначила експерт.

