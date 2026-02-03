Чи справді Путіна скоро може не стати: ексглава МІ6 оцінив перспективи війни проти України

Колишній керівник британської розвідки МІ6 Річард Мур заявив, що Заходу не варто розраховувати на швидкі зміни влади в Росії через можливі проблеми зі здоров’ям президента РФ Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російський лідер нині перебуває у достатньо хорошій фізичній формі для свого віку та міцно контролює ситуацію в країні. Про це Мур розповів в інтерв’ю професору військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренсу Фрідману.

За оцінкою ексочільника розвідки, Путін утримує владу, балансуючи між різними групами впливу всередині Росії. Водночас він наголосив, що наразі немає жодних ознак готовності Кремля до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України.

Мур вважає, що російський президент налаштований продовжувати війну та може використовувати переговорний процес лише для затягування конфлікту. За його словами, Путін керується не лише прагненням контролювати території, а й бажанням утвердити домінування Росії. Ексглава МІ6 припустив, що Кремль може змінити позицію лише у разі значного посилення внутрішнього тиску та серйозних втрат.

Водночас Мур зазначив, що російський лідер не завжди отримує повну інформацію про реальний стан справ у країні. Зокрема, він може не до кінця усвідомлювати масштаби економічних проблем та втрат у війні проти України.

Окремо колишній керівник британської розвідки звернув увагу на роль Китаю у підтримці Росії. За його словами, Пекін дипломатично та економічно допомагає Москві, розглядаючи її як важливого, але залежного партнера. Мур вважає, що Китаю вигідне затягування війни, оскільки це посилює його позиції на міжнародній арені та послаблює Захід.

