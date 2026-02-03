Действительно ли Путина скоро может не стать: эксглава МИ6 оценил перспективы войны против Украины

Бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Мур заявил, что Западу не стоит рассчитывать на скорые смены власти в России из-за возможных проблем со здоровьем президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, российский лидер находится в достаточно хорошей физической форме для своего возраста и прочно контролирует ситуацию в стране. Об этом Мур рассказал в интервью профессору военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренсу Фридману.

По оценке эксчельника разведки, Путин удерживает власть, балансируя между разными группами влияния внутри России. В то же время он подчеркнул, что пока нет никаких признаков готовности Кремля к серьезным переговорам по завершению войны против Украины.

Мур считает, что российский президент настроен продолжать войну и может использовать переговорный процесс только для затягивания конфликта. По его словам, Путин руководствуется не только стремлением контролировать территорию, но и желанием утвердить доминирование России. Эксглава МИ6 предположил, что Кремль может изменить позицию только при значительном усилении внутреннего давления и серьезных потерь.

В то же время Мур отметил, что российский лидер не всегда получает полную информацию о реальном положении дел в стране. В частности, он может не до конца отдавать себе отчет в масштабах экономических проблем и потерь в войне против Украины.

Отдельно бывший руководитель британской разведки обратил внимание на роль Китая в поддержке России. По его словам, Пекин дипломатично и экономически помогает Москве, рассматривая ее как важного, но зависимого партнера. Мур считает, что Китаю выгодно затягивание войны, поскольку это усиливает его позиции на международной арене и ослабляет Запад.

