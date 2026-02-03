Кремль бьет ракетами, НАТО обещает поддержку: приблизился ли мир

Рубрики
Ночная комбинированная атака России по Украине стала очередным доказательством того, что Кремль не настроен реальными мирными переговорами. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте , выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Также генсек подчеркнул необходимость устойчивости и заверил, что Альянс будет оказывать беспрецедентную поддержку Украине даже после завершения войны и достижения мира. О чем говорит визит Рютте в период очередных агрессивных атак РФ по гражданской инфраструктуре, а также в преддверии переговоров в Абу-Даби? И не выглядит ли так, что НАТО и партнеры до сих пор со страхом смотрят на Россию, ограничивая помощь Киеву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник говорит, что, как он уже не раз говорил, война не закончится в 2025-м и не закончится в 2026-м году.
При этом он отмечает, что все те истории о том, что якобы возможны энергетические перемирия – это лишь вбросы для того, чтобы посмотреть, как рефлексирует украинское общество.
Что касается позиции стран НАТО, то Николай Мельник говорит, что она достаточно проста. Западные партнеры отдают себе отчет в том, что они не готовы воевать с Российской Федерацией, но они понимают, что если сейчас перестать поддерживать Украину, то Украина проиграет, а дальше уже Россия станет их проблемой, потому что пока Россия с агрессией – это проблема все-таки, в первую очередь, украинцев.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев в период очередных агрессивных атак РФ по гражданской инфраструктуре, а также накануне переговоров в Абу-Даби, безусловно, является подтверждением поддержки Украины.
При этом Олеся Яхно обратила внимание, что Марк Рютте является представителем той европейской линии, которая направлена на необходимость сохранения оборонного взаимодействия с США – как в вопросе поиска мирного решения по поводу российско-украинской войны, так и по европейской безопасности в целом.
