Кремль бьет ракетами, НАТО обещает поддержку: приблизился ли мир

Ночная комбинированная атака России по Украине стала очередным доказательством того, что Кремль не настроен реальными мирными переговорами. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте , выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Также генсек подчеркнул необходимость устойчивости и заверил, что Альянс будет оказывать беспрецедентную поддержку Украине даже после завершения войны и достижения мира. О чем говорит визит Рютте в период очередных агрессивных атак РФ по гражданской инфраструктуре, а также в преддверии переговоров в Абу-Даби? И не выглядит ли так, что НАТО и партнеры до сих пор со страхом смотрят на Россию, ограничивая помощь Киеву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мира в 2026 году не будет

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник говорит, что, как он уже не раз говорил, война не закончится в 2025-м и не закончится в 2026-м году.

"Россияне будут атаковать до тех пор, пока будут готовы делать все новые и новые ракеты и у них будут на это деньги. Пока мир покупает их нефть и газ – эти деньги будут. Россияне будут наступать до тех пор, пока у них будет хотя бы полсолдата для того, чтобы продвигаться вперед. Судя по тем рекрутинговым базам, которые они развернули от Нигер но не такие, как у Украины. То есть они будут наступать", – отметил эксперт.

При этом он отмечает, что все те истории о том, что якобы возможны энергетические перемирия – это лишь вбросы для того, чтобы посмотреть, как рефлексирует украинское общество.

"В принципе уже давным давно никто не верит россиянам и украинское общество достаточно скептически отреагировало на так называемое перемирие, потому что единственное, чему было на несколько дней прекращена бомбардировка наших энергогенерирующих компаний — это только потому что у россиян элементарно были определенные логистические проблемы со средствами поражения. того, чтобы комбинировано бить по Украине. Поэтому суммируя стоит подчеркнуть, что мира в 2026 году скорее всего не будет", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается позиции стран НАТО, то Николай Мельник говорит, что она достаточно проста. Западные партнеры отдают себе отчет в том, что они не готовы воевать с Российской Федерацией, но они понимают, что если сейчас перестать поддерживать Украину, то Украина проиграет, а дальше уже Россия станет их проблемой, потому что пока Россия с агрессией – это проблема все-таки, в первую очередь, украинцев.

"Поэтому партнеры будут пытаться поддерживать нас, но то, что россияне нанесли комбинированный удар в то время, когда в Киеве находится генсек НАТО говорит о том, что россияне просто демонстрируют то, что они готовы к эскалации конфликта с кем угодно", — подытожил эксперт.

Визит Рютте в Киев – свидетельство поддержки Украины

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев в период очередных агрессивных атак РФ по гражданской инфраструктуре, а также накануне переговоров в Абу-Даби, безусловно, является подтверждением поддержки Украины.

При этом Олеся Яхно обратила внимание, что Марк Рютте является представителем той европейской линии, которая направлена на необходимость сохранения оборонного взаимодействия с США – как в вопросе поиска мирного решения по поводу российско-украинской войны, так и по европейской безопасности в целом.

"Выступление же в Верховной Раде, допускаю, косвенно свидетельствует и о важности устойчивости тыла в условиях, когда РФ, помимо горячей войны, привносит еще и гибридность/СВОшность в переговорный процесс. Во время своего выступления Рютте сказал, что, несмотря на международные усилия, готова к демонстрации, Россия продолжает атаки. что это побуждает к усилению международных усилий в направлении "мира через силу", — отметила эксперт.

