Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Коли прийде тепло в Україну: синоптикиня назвала дату різкого потепління

В Україну повертається тепло. Синоптикиня озвучила прогноз на травень

30 квітня 2026, 15:45
Slava Kot

В Україні найближчими днями розпочнеться відчутне потепління після періоду холодної та нестійкої погоди. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, яка прогнозує, що вже на вихідних країну накриє справжня весняна температура.

Коли прийде тепло в Україну. Фото з відкритих джерел

Наталка Діденко вказує, що 1 травня стане перехідним днем. Уночі ще зберігатиметься прохолода, температура опускатиметься до 1-4 градусів вище нуля, а місцями можуть бути заморозки. Вдень повітря прогріється до 8-11 градусів, а на півдні та північному заході до 13 тепла. Синоптикиня попереджає, що у низці регіонів, зокрема на півночі та сході, можливі короткочасні дощі.

Однак, Діденко робить прогноз погоди, що уже 2-3 травня ситуація зміниться. За її словами, температура підніметься до 12-16 градусів по країні, а на заході місцями сягатиме 18-22. Вона пояснює це антициклоном Winfried, який формує суху та стабільну погоду на значній частині Європи.

Разом з тим, найбільш комфортні умови очікуються на початку наступного тижня. Саме тоді, за словами Діденко, в Україну прийде тепло.

"А початок наступного тижня дарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну!", — прогнозує Діденко.

Коли прийде тепло в Україну: синоптикиня назвала дату різкого потепління - фото 2

Прогноз погоди на травень

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чого чекати від погоди влітку 2026 року. Цей несподіваний прогноз приголомшить кожного. Замість тривалої спеки й посухи в Україні, ймовірно, переважатиме більш нестійка погода з періодичними дощами.

Також "Коментарі" писали про найбільші морози в історії України: де і коли фіксували рекордний холод.



Джерело: https://t.me/PohodaNatalka/3734
