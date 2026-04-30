Коли прийде тепло в Україну: синоптикиня назвала дату різкого потепління

В Україні найближчими днями розпочнеться відчутне потепління після періоду холодної та нестійкої погоди. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, яка прогнозує, що вже на вихідних країну накриє справжня весняна температура.

Наталка Діденко вказує, що 1 травня стане перехідним днем. Уночі ще зберігатиметься прохолода, температура опускатиметься до 1-4 градусів вище нуля, а місцями можуть бути заморозки. Вдень повітря прогріється до 8-11 градусів, а на півдні та північному заході до 13 тепла. Синоптикиня попереджає, що у низці регіонів, зокрема на півночі та сході, можливі короткочасні дощі.

Однак, Діденко робить прогноз погоди, що уже 2-3 травня ситуація зміниться. За її словами, температура підніметься до 12-16 градусів по країні, а на заході місцями сягатиме 18-22. Вона пояснює це антициклоном Winfried, який формує суху та стабільну погоду на значній частині Європи.

Разом з тим, найбільш комфортні умови очікуються на початку наступного тижня. Саме тоді, за словами Діденко, в Україну прийде тепло.

"А початок наступного тижня дарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну!", — прогнозує Діденко.

Прогноз погоди на травень

