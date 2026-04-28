Чого чекати від погоди влітку 2026 року: цей несподіваний прогноз приголомшить кожного

За оцінками експерток Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Вазіри Мартазінової та Віри Балабух, літо 2026 року в Україні загалом очікується відносно комфортним і без різких погодних аномалій.

Середня температура повітря, за прогнозами, перевищуватиме кліматичну норму лише на 1–2 градуси. Це означає, що літо буде теплішим за середньостатистичне, однак без екстремальної спеки, яка фіксувалася в окремі попередні сезони.

Фахівчині зазначають, що стійких періодів сильної спеки, подібних до тих, що спостерігалися у липні та серпні кілька років тому, наразі не очікується. Водночас кількість опадів може залишатися на доволі стабільному рівні. За словами експертів, останні півтора року характеризуються нестійкими атмосферними процесами, які впливають на розподіл дощів, і ця тенденція, ймовірно, збережеться.

Таким чином, замість тривалих посушливих періодів українцям варто очікувати більш змінну погоду з регулярними опадами, що частково знижує ризики "сухого пекла".

Водночас погодні умови не будуть однаковими по всій території країни. Найбільш помітні температурні відхилення та можливий дефіцит опадів прогнозуються у північно-східних областях. Інші регіони, за попередніми оцінками, отримають кількість дощів, близьку до кліматичної норми, що допоможе уникнути тривалої посухи.

Експерти наголошують, що довгострокові прогнози мають обмежену точність і можуть коригуватися впродовж сезону. Навіть незначні відхилення в межах +1–2 градусів, які зазвичай закладаються в моделі, іноді в реальності виявляються більшими.

Фахівці також підкреслюють, що погодні сценарії останніх років неодноразово демонстрували непередбачуваність: окремі малоймовірні прогнози все ж реалізовувалися повністю.

Поки що літо 2026 року виглядає як своєрідний баланс між спекою та прохолодою — без різких кліматичних крайнощів, але з природною мінливістю. Остаточні уточнення синоптики планують надавати щомісяця, адже погодна ситуація ще може змінюватися.

