Квітень - це квіточки: синоптики ошелешили прогнозом погоди на травень

Українські синоптики попереджають, що погодні умови навесні цього року залишаються нестабільними та нетипово прохолодними. Після холодного та вітряного квітня подібні тенденції збережуться і в травні, коли температурний фон виявиться нижчим за середні багаторічні показники.

За даними Українського гідрометцентру, середня температура повітря у травні коливатиметься в межах 12–15 градусів тепла. У гірських регіонах Карпат та Криму очікується ще прохолодніше — від 9 до 12 градусів. Такі показники приблизно на 1,5 градуса нижчі за кліматичну норму, що свідчить про збереження холоднішої весняної погоди.

Кількість опадів у травні також буде нерівномірною. У більшості областей України прогнозується 35–76 мм дощу, тоді як у західних регіонах — зокрема Львівській, Івано-Франківській, а також у гірських районах Закарпаття та Чернівецької області — може випасти значно більше вологи, до 88–138 мм. Загалом це відповідає межам кліматичної норми.

Окремо синоптики звертають увагу на короткостроковий прогноз. За словами метеорологині Наталки Діденко, у найближчі дні істотного потепління не очікується. 27 квітня денна температура по країні залишатиметься низькою: у більшості регіонів близько +6…+9 градусів, а на заході та південному заході — до +12. Погодні умови ускладнюватиме сильний вітер, місцями з поривами до штормових значень.

Опади поступово зменшаться, проте у північних та східних областях ще можливі дощі, а подекуди навіть мокрий сніг. У Києві істотних опадів не прогнозують, але зберігатиметься прохолодна та вітряна погода: вночі температура опускатиметься до +1…+4, вдень — близько +9 градусів.

Дощі прогнозуються лише локально — переважно у східних регіонах країни, тоді як більшість областей проведуть день без істотних опадів.