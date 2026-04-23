"Нехай воно сказиться": українців приголомшили перспективами погоди на 24 квітня

У п’ятницю, 24 квітня, погодні умови в Україні залишатимуться доволі прохолодними та вітряними, однак кількість опадів суттєво зменшиться. Дощі прогнозуються лише локально — переважно у східних регіонах країни, тоді як більшість областей проведуть день без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, у цей день над територією України переважатиме північно-західний вітер, який місцями посилюватиметься до 7–14 м/с, а в окремих районах можливі навіть штормові пориви до 15–20 м/с. Така ситуація створюватиме відчуття ще нижчої температури, ніж показуватимуть термометри.

Температурний фон залишатиметься досить низьким для середини весни. У нічний час очікується від +2 до +6 градусів, при цьому в разі прояснень можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту. У денні години повітря прогріється лише до +6…+12 градусів, що нижче кліматичної норми для цього періоду.

Окремо синоптикиня прокоментувала погодні умови в столиці.

"У Києві 24 квітня без опадів, але сильний північно-західний вітер! Найближчої ночі знову холодяка, хай воно сказиться, можливі заморозки, вдень у п'ятницю +8, +9 градусів", — емоційно зазначила експерт.

Діденко зазначила, що найближчим часом суттєвого потепління в Україні не прогнозується, і весняне тепло поки що затримується.

