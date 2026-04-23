"Будь оно неладно": украинцев ошеломили перспективами погоды на 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, погодные условия в Украине будут оставаться достаточно прохладными и ветреными, однако количество осадков существенно уменьшится. Дожди прогнозируются только локально — в основном в восточных регионах страны, в то время как большинство областей проведут день без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в этот день над территорией Украины будет преобладать северо-западный ветер, местами усиливаться до 7-14 м/с, а в отдельных районах возможны даже штормовые порывы до 15-20 м/с. Такая ситуация будет создавать ощущение еще более низкой температуры, чем показывать термометры.

Температурный фон остается достаточно низким для середины весны. В ночные часы ожидается от 2 до 6 градусов, при этом в случае прояснений возможны локальные заморозки на поверхности почвы. В дневные часы воздух прогреется только до 6...12 градусов, что ниже климатической нормы для этого периода.

Отдельно синоптик прокомментировала погодные условия в столице.

"В Киеве 24 апреля без осадков, но сильный северо-западный ветер! В ближайшую ночь опять холодяк, пусть оно скажется, возможны заморозки, днем в пятницу 8, 9 градусов", — эмоционально отметила эксперт.

Диденко отметила, что в ближайшее время существенное потепление в Украине не прогнозируется, и весеннее тепло пока задерживается.

