Чому кіт лягає саме на ваше місце — відповідь ветеринарів здивує

Тварини обирають ці місця не стільки заради зручності, скільки з потреби відчувати спокій і захищеність

21 квітня 2026, 14:00
Клименко Елена

Дослідники пояснили, чому коти часто обирають місця, щойно залишені людиною, і чому ця поведінка має глибше біологічне та емоційне підґрунтя, ніж просто бажання комфорту. Як повідомляє The Economic Times, йдеться про складну взаємодію сенсорних сигналів, які впливають на вибір тварини.

Фото: з відкритих джерел

Під час спостережень у спеціалізованому котячому кафе вчені помітили закономірність: коти значно частіше обирають ті сидіння або лежанки, де нещодавно перебував господар. Причиною цього виявилися не лише залишки тепла, а й індивідуальний запах людини, який залишається на поверхні. Для тварини такі ознаки стають своєрідним "маркером безпеки", що знижує рівень тривожності.

Фахівці зазначають, що нюх у котів відіграє ключову роль у сприйнятті світу. Завдяки йому вони здатні розпізнавати не лише фізичні сліди присутності людини, а й умовно "емоційний стан", пов’язаний із цією зоною. Тому місце, де сидів господар, сприймається як знайоме та психологічно комфортне середовище.

Окрім цього, коти формують асоціативні зв’язки між конкретними ділянками простору та взаємодією з людиною. Якщо певне крісло чи диван пов’язані з увагою, погладжуванням або відпочинком поруч із власником, тварина сприймає його як важливу соціальну точку. Це свідчить про більш складну соціальну поведінку, ніж вважалося раніше. 

Дослідники підкреслюють, що така звичка є проявом довіри. Людина для кота виступає своєрідним орієнтиром безпеки, тому предмети з її запахом допомагають тварині почуватися спокійніше під час відпочинку або дослідження простору. 

У підсумку експерти наголошують: коли кіт займає ваше місце, це не прояв домінування, а радше спосіб заспокоєння та пошуку емоційної стабільності. Для тварини це сигнал довіри й прихильності до власника. 

Портал "Коментарі" вже писав, що поведінка котів, яку власники часто називають "робити печиво", на перший погляд виглядає як проста ознака ласки, однак має набагато глибше інстинктивне підґрунтя. Ветеринарка Ніколь Рус пояснила, що за такими рухами лап приховано кілька вроджених механізмів, які формуються ще в ранньому кошенячому віці.



