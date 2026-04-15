Чому насправді коти «місять» вас лапами: ця несподівана причина вразить власників

Поведінка котів, яку власники часто називають "робити печиво", на перший погляд виглядає як проста ознака ласки, однак має набагато глибше інстинктивне підґрунтя. Ветеринарка Ніколь Рус пояснила, що за такими рухами лап приховано кілька вроджених механізмів, які формуються ще в ранньому кошенячому віці.

Як повідомляє Mirror, йдеться про ритмічне натискання лапами на м’які поверхні — ковдри, подушки або одяг господаря. Для багатьох власників це виглядає як прояв довіри та спокою, і частково це справді так, але причина є багатограннішою.

За словами фахівчині, існує щонайменше три ключові пояснення такої поведінки. Насамперед це спосіб самозаспокоєння: у дитинстві кошенята виконують подібні рухи під час годування, і цей рефлекс зберігається у дорослих котів як механізм зняття стресу та відчуття безпеки.

Друга причина має інстинктивний характер і походить від диких предків котів. Розминаючи поверхню, тварина ніби готує комфортне місце для відпочинку, роблячи його м’якшим і зручнішим для сну.

Третє пояснення пов’язане з територіальною поведінкою. На лапах у котів розташовані пахучі залози, і під час "місіння" вони можуть залишати свій індивідуальний запах на предметах або навіть на людині, таким чином позначаючи "свою" територію та демонструючи прихильність.

Ніколь Рус підкреслює, що можливих причин може бути більше, однак саме ці три є найпоширенішими. У більшості випадків така поведінка вважається позитивним сигналом, який свідчить про комфорт, довіру та емоційну прив’язаність тварини до власника.

