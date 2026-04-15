Почему на самом деле кошки «месят» вас лапами: эта неожиданная причина поразит владельцев

Поведение кошек, которое владельцы часто называют "делать печенье", на первый взгляд выглядит как простой признак ласки, однако имеет гораздо более глубокую инстинктивную почву. Ветеринарка Николь Рус объяснила, что за такими движениями лап скрыто несколько врожденных механизмов, которые формируются еще в раннем возрасте.

Как сообщает Mirror, речь идет о ритмичном нажатии лапами на мягкие поверхности — одеяла, подушки или одежду хозяина. Для многих владельцев это выглядит как проявление доверия и покоя, и отчасти это действительно так, но причина многограннее.

По словам специалиста, существует по меньшей мере три ключевых объяснения такого поведения. В первую очередь это способ самоуспокоения: в детстве котята выполняют подобные движения во время кормления, и этот рефлекс сохраняется у взрослых кошек как механизм снятия стресса и безопасности.

Вторая причина носит инстинктивный характер и происходит от диких предков кошек. Разминая поверхность, животное будто готовит комфортное место для отдыха, делая его более мягким и удобным для сна.

Третье объяснение связано с территориальным поведением. На лапах у кошек расположены благоухающие железы, и во время "мещения" они могут оставлять свой индивидуальный запах на предметах или даже на человеке, таким образом обозначая "свою" территорию и демонстрируя благосклонность.

Николь Рус подчеркивает, что возможных причин может быть больше, однако именно эти три наиболее распространены. В большинстве случаев такое поведение считается положительным сигналом, свидетельствующим о комфорте, доверии и эмоциональной привязанности животного к владельцу.

