Апрель – это цветочки: синоптики ошарашили прогнозом погоды на май

Украинские синоптики предупреждают, что погодные условия весной этого года остаются нестабильными и нетипично прохладными. После холодного и ветреного апреля подобные тенденции сохранятся и в мае, когда температурный фон окажется ниже средних многолетних показателей.

По данным Украинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в мае будет колебаться в пределах 12-15 градусов тепла. В горных регионах Карпат и Крыма ожидается еще прохладнее от 9 до 12 градусов. Такие показатели примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы, что свидетельствует о сохранении более холодной весенней погоды.

Количество осадков в мае также будет неравномерным. В большинстве областей Украины прогнозируется 35-76 мм дождя, тогда как в западных регионах — в частности, Львовской, Ивано-Франковской, а также в горных районах Закарпатья и Черновицкой области — может выпасть значительно больше влаги, до 88-138 мм. В общем это соответствует пределам климатической нормы.

Отдельно синоптики обращают внимание на краткосрочный прогноз. По словам метеорологины Наталки Диденко, в ближайшие дни существенного потепления не ожидается. 27 апреля дневная температура по стране будет оставаться низкой: в большинстве регионов около 6… 9 градусов, а на западе и юго-западе — до 12. Погодные условия усложнят сильный ветер, местами с порывами к штормовым значениям.

Осадки постепенно уменьшатся, однако в северных и восточных областях еще возможны дожди, а иногда даже мокрый снег. В Киеве существенных осадков не прогнозируют, но сохраняется прохладная и ветреная погода: ночью температура будет опускаться до 1…4, днем — около 9 градусов.

Портал "Комментарии" уже писал , что погодные условия в Украине будут оставаться достаточно прохладными и ветреными, однако количество осадков существенно уменьшится. Дожди прогнозируются только локально — в основном в восточных регионах страны, в то время как большинство областей проведут день без существенных осадков.