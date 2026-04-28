logo

BTC/USD

76345

ETH/USD

2277.08

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Чего ждать от погоды летом 2026 года: этот неожиданный прогноз ошеломит каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего ждать от погоды летом 2026 года: этот неожиданный прогноз ошеломит каждого

Вместо длительного зноя и засухи в Украине, вероятно, будет преобладать более неустойчивая погода с периодическими дождями

28 апреля 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По оценкам экспертов Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, лето 2026 года в Украине ожидается относительно комфортным и без резких погодных аномалий.

Чего ждать от погоды летом 2026 года: этот неожиданный прогноз ошеломит каждого

Фото: из открытых источников

Средняя температура воздуха, по прогнозам, будет превышать климатическую норму всего на 1-2 градуса. Это означает, что лето будет теплее среднестатистического, однако без экстремальной жары, которая фиксировалась в отдельные предыдущие сезоны.

Специалисты отмечают, что устойчивых периодов сильной жары, подобных наблюдавшимся в июле и августе несколько лет назад, пока не ожидается. В то же время количество осадков может оставаться на достаточно стабильном уровне. По словам экспертов, последние полтора года характеризуются неустойчивыми атмосферными процессами, влияющими на распределение дождей, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

Таким образом, вместо длительных засушливых периодов украинцам следует ожидать более переменную погоду с регулярными осадками, что отчасти снижает риски "сухого ада".

В то же время, погодные условия не будут одинаковыми по всей территории страны. Наиболее заметные температурные отклонения и возможный дефицит осадков прогнозируются в северо-восточных областях. Другие регионы, по предварительным оценкам, получат количество дождей, близкое к климатической норме, что поможет избежать длительной засухи.

Эксперты отмечают, что долгосрочные прогнозы имеют ограниченную точность и могут корректироваться в течение сезона. Даже незначительные отклонения в пределах 1–2 градусов, обычно закладывающиеся в модели, иногда в реальности оказываются большими.

Специалисты также подчеркивают, что погодные сценарии последних лет неоднократно демонстрировали непредсказуемость: некоторые маловероятные прогнозы все же реализовывались полностью.

Пока что лето 2026 выглядит как своеобразный баланс между жарой и прохладой — без резких климатических крайностей, но с естественной изменчивостью. Окончательные уточнения синоптики планируют ежемесячно, ведь погодная ситуация еще может меняться.

"Комментарии" уже писали , что украинские синоптики предупреждают, что погодные условия весной этого года остаются нестабильными и нетипично прохладными. После холодного и ветреного апреля подобные тенденции сохранятся и в мае, когда температурный фон окажется ниже средних многолетних показателей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости