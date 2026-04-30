Когда придет тепло в Украину: синоптик назвала дату резкого потепления
Когда придет тепло в Украину: синоптик назвала дату резкого потепления

В Украину возвращается тепло. Синоптик озвучила прогноз на май.

30 апреля 2026, 15:45
Slava Kot

В Украине в ближайшие дни начнется ощутимое потепление после периода холодной и неустойчивой погоды. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, которая прогнозирует, что уже на выходных страну накроет настоящая весенняя температура.

Когда придет тепло в Украину: синоптик назвала дату резкого потепления

Когда придет тепло в Украину. Фото из открытых источников

Наталья Диденко отмечает, что 1 мая станет переходным днем. Ночью еще сохраняется прохлада, температура будет опускаться до 1-4 градусов выше нуля, а местами могут быть заморозки. Днем воздух прогреется до 8-11 градусов, а на юге и северо-западе до 13 тепла. Синоптики не предупреждают, что в ряде регионов, в частности на севере и востоке, возможны кратковременные дожди.

Однако Диденко делает прогноз погоды, что уже 2-3 мая ситуация изменится. По ее словам, температура поднимется до 12-16 градусов по стране, а на западе местами будет достигать 18-22. Она объясняет это антициклоном Winfried, который формирует сухую и стабильную погоду на значительной части Европы.

Вместе с тем наиболее комфортные условия ожидаются в начале следующей недели. В это время, по словам Диденко, в Украину придет тепло.

"А начало следующей недели дарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную!", — прогнозирует Диденко.

Когда придет тепло в Украину: синоптик назвала дату резкого потепления - фото 2

Прогноз погоды на май

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чего ждать от погоды летом 2026 года. Этот неожиданный прогноз ошеломит каждого. Вместо длительного зноя и засухи в Украине, вероятно, будет преобладать более неустойчивая погода с периодическими дождями.

Также "Комментарии" писали о самых больших морозах в истории Украины: где и когда фиксировали рекордный холод.



Источник: https://t.me/PohodaNatalka/3734
