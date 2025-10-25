Коли до будинків українців дадуть тепло: відповідь Міненерго

Опалювальний сезон в Україні має стартувати найближчими днями з настанням холодів. Уряд не збирається відкладати його старт. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила міністр енергетики України Світлана Грінчук.

"Думаю, це (початок опалювального сезону – ред.) відбудеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде у цьому питанні", — сказала Грінчук.

Міністр уточнила, що у багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів та об'єктів критичної інфраструктури. Надалі кожен регіон самостійно прийматиме рішення про запуск опалення для всіх споживачів, орієнтуючись на середньодобову температуру.

Згідно з чинними нормами, опалювальний сезон в Україні починається, коли середня температура повітря тримається на рівні 8°C або нижче протягом трьох днів поспіль.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні потрібно якнайбільше відстрочити старт опалювального сезону. На такий крок потрібно піти, щоб зберегти дефіцитні запаси газу. Проблема з блакитним паливом виникла через зменшення видобутку внаслідок російських атак та через вичерпання грошей на контракти для закупівлі газу. Позитивним моментом є те, що Норвегія напередодні виділила Україні 150 млн. доларів для цих закупівель, але повністю цю проблему не вирішить. Про це в ефірі телеканалу "Новини. Live" розповів нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

