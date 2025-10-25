logo

BTC/USD

111588

ETH/USD

3939.06

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Когда в дома украинцев дадут тепло: ответ Минэнерго
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в дома украинцев дадут тепло: ответ Минэнерго

Светлана Гринчук заявила, что украинская энергосистема сейчас гораздо лучше подготовлена к зиме, чем в начале полномасштабного вторжения

25 октября 2025, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Отопительный сезон в Украине должен стартовать в ближайшие дни с наступлением холодов. Правительство не собирается откладывать его старт. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Когда в дома украинцев дадут тепло: ответ Минэнерго

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

"Думаю, это (начало отопительного сезона – ред.) произойдет в ближайшие дни. Опять ожидаем снижения температуры. Затягивания со стороны правительства точно не будет в этом вопросе", — сказала Гринчук.

Министр уточнила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры. В дальнейшем каждый регион самостоятельно будет принимать решение о запуске отопления для всех потребителей, ориентируясь на среднесуточную температуру.

Согласно действующим нормам, отопительный сезон в Украине начинается, когда средняя температура воздуха держится на уровне +8°C или ниже в течение трех дней подряд.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине нужно как можно больше отсрочить старт отопительного сезона. На такой шаг нужно пойти, чтобы для сберечь дефицитные запасы газа. Проблема с голубым топливом возникла из-за уменьшения добычи в результате российских атак и из-за исчерпания денег на контракты для закупок газа. Позитивным моментом есть то, что Норвегия накануне выделила Украине 150 млн долларов для этих закупок, но полностью это проблему не решит. Об этом в эфире телеканала "Новини.Live" рассказал нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Также издание "Комментарии" сообщало – такого отопительного сезона еще не было: с каким призывом в Нафтогазе обратились к украинцам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости