Когда в дома украинцев дадут тепло: ответ Минэнерго

Отопительный сезон в Украине должен стартовать в ближайшие дни с наступлением холодов. Правительство не собирается откладывать его старт. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

"Думаю, это (начало отопительного сезона – ред.) произойдет в ближайшие дни. Опять ожидаем снижения температуры. Затягивания со стороны правительства точно не будет в этом вопросе", — сказала Гринчук.

Министр уточнила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры. В дальнейшем каждый регион самостоятельно будет принимать решение о запуске отопления для всех потребителей, ориентируясь на среднесуточную температуру.

Согласно действующим нормам, отопительный сезон в Украине начинается, когда средняя температура воздуха держится на уровне +8°C или ниже в течение трех дней подряд.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине нужно как можно больше отсрочить старт отопительного сезона. На такой шаг нужно пойти, чтобы для сберечь дефицитные запасы газа. Проблема с голубым топливом возникла из-за уменьшения добычи в результате российских атак и из-за исчерпания денег на контракты для закупок газа. Позитивным моментом есть то, что Норвегия накануне выделила Украине 150 млн долларов для этих закупок, но полностью это проблему не решит. Об этом в эфире телеканала "Новини.Live" рассказал нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Также издание "Комментарии" сообщало – такого отопительного сезона еще не было: с каким призывом в Нафтогазе обратились к украинцам.