Канікули та дистанційне навчання: що вирішив уряд через ситуацію в енергетиці
НОВИНИ

Канікули та дистанційне навчання: що вирішив уряд через ситуацію в енергетиці

Для Києва канікули в навчальних закладах до 1 лютого будуть обов’язковими

15 січня 2026, 22:11
Маламура Сергій

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Міністерство освіти і науки та Київська МДА мають продовжити або встановити зимові канікули у Києві до 1 лютого 2026 року. 

Канікули та дистанційне навчання: що вирішив уряд через ситуацію в енергетиці

В Україні оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці. Фото: з відкритих джерел

Це рішення не поширюється на дитячі садки. Про таке рішення уряду повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

Щодо інших регіонів України, то МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або ж продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого. Такі рішення мають приймати у залежності від безпекової ситуації в регіоні.

Як повідомляв портал "Коментарі", уряд ухвалив рішення щодо комендантської години в Україні у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці. Послаблення допускаються на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації. Такі території визначить комісія ТЕБ та НС. 

Зокрема, під час дії комендантської години буде дозволено рух приватного транспорту. Без перепусток можна буде перебувати на вулицях та в громадських місцях. У тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. При цьому такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення та стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці. Окрему увагу приділили ситуації в Києві.  Буде утворено штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.  Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це президент повідомив у соцмережах.  Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах та вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля. 



Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1395
