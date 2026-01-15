Каникулы и дистанционное обучение: что решило правительство из-за ситуации в энергетике

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике Министерство образования и науки и Киевская ГГА должны продлить или установить зимние каникулы в Киеве до 1 февраля 2026 года.

В Украине объявлена ​​чрезвычайная ситуация в энергетике. Фото: из открытых источников

Это решение не распространяется на детские сады. Об этом решении правительства сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что касается других регионов Украины, то МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля. Такие решения должны приниматься в зависимости от ситуации в регионе.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство приняло решение о комендантском часе в Украине в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике. Ослабления допускаются на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. Такие территории определит комиссия ТЕБ и ЧС.

В частности, во время действия комендантского часа будет разрешено движение частного транспорта. Без пропусков можно будет находиться на улицах и в общественных местах. В том числе в торгово-развлекательных центрах, обеспечивающих функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержания жизнедеятельности людей и бизнеса. При этом такие места должны иметь отопление, автономное электропитание и стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу чрезвычайных обстоятельств в украинской энергетике. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве. Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом президент сообщил в соцсетях. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях и решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.