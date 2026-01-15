Уряд ухвалив важливе рішення про комендантську годину

Уряд ухвалив рішення щодо комендантської години в Україні у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці.

Комендантська година. Фото: з відкритих джерел

Послаблення допускаються на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації. Такі території визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, під час дії комендантської години буде дозволено рух приватного транспорту. Без перепусток можна буде перебувати на вулицях та в громадських місцях. У тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.

При цьому такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення та стабільний звʼязок.

"До зазначених місць не належать розважальні заклади", — наголосила Свириденко.

За її словами, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці.

Контроль і громадський порядок забезпечуватимуть Сили безпеки й оборони.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський доручив переглянути правила для комендантської години в Україні. На час надзвичайної ситуації в енергетиці, обмеження можуть відмінити для частини міст та громад. Про це глава держави заявив у відеозверненні.

Йдеться про ті міста, села та селища, де прибрати комендантську годину дозволяє безпекова ситуація. За словами Зеленського, урядовці мають представити відповідні пропозиції, щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.