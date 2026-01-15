logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Уряд ухвалив важливе рішення про комендантську годину
commentss НОВИНИ Всі новини

Уряд ухвалив важливе рішення про комендантську годину

Без перепусток під час комендантської години можна буде перебувати на вулицях та в деяких громадських місцях

15 січня 2026, 21:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Уряд ухвалив рішення щодо комендантської години в Україні у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці.  

Уряд ухвалив важливе рішення про комендантську годину

Комендантська година. Фото: з відкритих джерел

Послаблення допускаються на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації. Такі території визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.  

Зокрема, під час дії комендантської години буде дозволено рух приватного транспорту. Без перепусток можна буде перебувати на вулицях та в громадських місцях. У тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. 

При цьому такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення та стабільний звʼязок. 

"До зазначених місць не належать розважальні заклади", — наголосила Свириденко.

За її словами, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. 

Контроль і громадський порядок забезпечуватимуть Сили безпеки й оборони. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський доручив переглянути правила для комендантської години в Україні. На час надзвичайної ситуації в енергетиці, обмеження можуть відмінити для частини міст та громад. Про це глава держави заявив у відеозверненні. 

Йдеться про ті міста, села та селища, де прибрати комендантську годину дозволяє безпекова ситуація. За словами Зеленського, урядовці мають представити відповідні пропозиції, щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.



Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1393
