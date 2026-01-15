Правительство приняло важное решение о комендантском часе

Правительство приняло решение о комендантском часе в Украине в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Комендантский час. Фото: из открытых источников

Ослабления допускаются на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. Такие территории определит комиссия ТЕБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, во время действия комендантского часа будет разрешено движение частного транспорта. Без пропусков можно будет находиться на улицах и в общественных местах. В том числе в торгово-развлекательных центрах, обеспечивающих функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержания жизнедеятельности людей и бизнеса.

При этом такие места должны иметь отопление, автономное электропитание и стабильную связь.

"К указанным местам не относятся развлекательные заведения", – подчеркнула Свириденко.

По ее словам, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры по смягчению комендантского часа с учетом ситуации на месте.

Контроль и общественный порядок будут обеспечивать силы безопасности и обороны.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа в Украине. На время чрезвычайной ситуации в энергетике ограничения могут отменить для части городов и громад. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

Речь идет о тех городах, селах и поселках, где убрать комендантский час позволяет ситуация с безопасностью. По словам Зеленского, члены правительства должны представить соответствующие предложения, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.