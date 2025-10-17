Єрмак розповів про умову Зеленського Трампу щодо зустрічі з Путіним

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтону на запрошення президента США Дональда Трампа за підсумками двох телефонних розмов. Обидва лідери розмовляли захищеною лінією, але є теми, які вимагають лише особистого обговорення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Axios заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Глава ВП зазначив, обидві телефонні розмови "були дуже хорошими".
Глава президентської канцелярії додав, що Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу, що "він все ще готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та у будь-якому місці світу", окрім Росії чи Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.
Читайте також на порталі "Коментарі" — майбутній саміт у Будапешті вже викликає неспокій у Європі. Адже у Києві та Брюсселі чекали посилення тиску на Москву, а не спроб пошуку діалогу з Путіним. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем та виступає проти санкцій ЄС, назвав майбутню зустріч "мирним самітом США-Росія", заявивши, що "Угорщина – острів світу". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною.