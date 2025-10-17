Єрмак розповів про умову Зеленського Трампу щодо зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтону на запрошення президента США Дональда Трампа за підсумками двох телефонних розмов. Обидва лідери розмовляли захищеною лінією, але є теми, які вимагають лише особистого обговорення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Axios заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава ВП зазначив, обидві телефонні розмови "були дуже хорошими".

"Президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми друзі та партнери", — сказав Єрмак.

Глава президентської канцелярії додав, що Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу, що "він все ще готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та у будь-якому місці світу", окрім Росії чи Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.

