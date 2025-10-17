logo_ukra

Єрмак розповів про умову Зеленського Трампу щодо зустрічі з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

Єрмак розповів про умову Зеленського Трампу щодо зустрічі з Путіним

Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у лубій країні, за винятком Росії та Білорусі

17 жовтня 2025, 08:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтону на запрошення президента США Дональда Трампа за підсумками двох телефонних розмов. Обидва лідери розмовляли захищеною лінією, але є теми, які вимагають лише особистого обговорення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Axios заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак розповів про умову Зеленського Трампу щодо зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава ВП зазначив, обидві телефонні розмови "були дуже хорошими".

"Президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми друзі та партнери", — сказав Єрмак.

Глава президентської канцелярії додав, що Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу, що "він все ще готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та у будь-якому місці світу", окрім Росії чи Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майбутній саміт у Будапешті вже викликає неспокій у Європі. Адже у Києві та Брюсселі чекали посилення тиску на Москву, а не спроб пошуку діалогу з Путіним. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем та виступає проти санкцій ЄС, назвав майбутню зустріч "мирним самітом США-Росія", заявивши, що "Угорщина – острів світу". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною.




