Ермак рассказал об условии Зеленского Трампу по встрече с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак рассказал об условии Зеленского Трампу по встрече с Путиным

Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в лубой стране, за исключением России и Беларуси

17 октября 2025, 08:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа по итогам двух телефонных разговоров. Оба лидера разговаривали по защищенной линии, но есть темы, которые требуют только личного обсуждения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Axios заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Ермак рассказал об условии Зеленского Трампу по встрече с Путиным

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, оба телефонных разговора "были очень хорошими".

"Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы друзья и партнеры", — сказал Ермак.

Глава президентской канцелярии добавил, что Владимир Зеленский сказал Дональду Трампу, что "он все еще готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира", кроме России или Беларуси. Путин неоднократно отклонял такую встречу.

