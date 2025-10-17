Ермак рассказал об условии Зеленского Трампу по встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа по итогам двух телефонных разговоров. Оба лидера разговаривали по защищенной линии, но есть темы, которые требуют только личного обсуждения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Axios заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, оба телефонных разговора "были очень хорошими".

"Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы друзья и партнеры", — сказал Ермак.

Глава президентской канцелярии добавил, что Владимир Зеленский сказал Дональду Трампу, что "он все еще готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира", кроме России или Беларуси. Путин неоднократно отклонял такую встречу.

