Два енергоблоки АЕС достроково пішли у ремонт: чи стане менше світла
Два енергоблоки АЕС достроково пішли у ремонт: чи стане менше світла

В енергосистемі України наразі працюють сім енергоблоків АЕС, тоді як ще два перебувають у планових ремонтах. Це зменшує доступний обсяг базової генерації.

16 березня 2026, 14:13
Проніна Анна

В Україні два енергоблоки атомних електростанцій перебувають у ремонті, хоча планові роботи мали розпочатися пізніше – наприкінці березня.

Як передають "Коментарі", про це повідомила колишня виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Богуславець.

За її словами, один енергоблок було відключено у суботу, 7 березня. Ще один блок у середині тижня спочатку перейшов в аварійний ремонт, після чого його перевели у плановий середній ремонт.

"Отже, станом на сьогодні вже два енергоблоки перебувають у планових ремонтах, що відповідно зменшує доступний обсяг базової генерації", – зазначила Богуславець.

Вона також зауважила, що у такій ситуації навіть незначні пошкодження енергетичної інфраструктури можуть швидко вплинути на баланс енергосистеми.

За її словами, ризик дефіциту електроенергії особливо зростає у вечірні години пікового споживання.

Наразі в енергосистемі України працюють сім енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній території. Ще два енергоблоки перебувають у планових ремонтах.

Читайте також в "Коментарях", що вранці 16 березня у кількох регіонах України частина споживачів залишилася без електроенергії. Причиною стали бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, "Коментарі" раніше повідомляли, що Україна розпочинає випробування нових балістичних ракет FP-7, які можуть використовуватися для ударів по військових об'єктах на території Росії. Про це розповів співзасновник української компанії-розробника Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю 24 каналу.



