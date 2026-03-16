Два энергоблока АЭС досрочно пошли в ремонт: станет ли меньше света

В Украине два энергоблока атомных электростанций находятся в ремонте, хотя плановые работы должны были начаться позже – в конце марта.

В Украине два энергоблока атомных станций находятся в ремонте

Как передают "Комментарии", об этом сообщила бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Богуславец.

По ее словам, один энергоблок был отключен в субботу, 7 марта. Еще один блок в середине недели сначала перешел в аварийный ремонт, после чего был переведен в плановый средний ремонт.

"Итак, по состоянию на сегодняшний день уже два энергоблока находятся в плановых ремонтах, что соответственно уменьшает доступный объем базовой генерации", – отметила Богуславец.

Она отметила, что в такой ситуации даже незначительные повреждения энергетической инфраструктуры могут быстро повлиять на баланс энергосистемы.

По ее словам, риск дефицита электроэнергии особенно возрастает в вечерние часы пикового потребления.

В настоящее время в энергосистеме Украины работают семь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной территории. Еще два энергоблока находятся в плановых ремонтах.

