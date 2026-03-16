Без світла одразу кілька регіонів: після атак РФ виникли перебої з електроенергією

У кількох областях України зафіксовані перебої з електропостачанням після російських атак по енергетичних об’єктах.

У чотирьох областях України зафіксовані відключення світла після ударів по енергетичній інфраструктурі

Як передають "Коментарі", про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

За даними відомства, частина споживачів залишилася без електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетичні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Обмеження електроенергії у вечірні години

У Міністерстві енергетики також повідомили, що в Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Зокрема, з 17:00 до 23:00 у всіх регіонах застосовуються обмеження електропостачання для різних категорій споживачів.

Окрім цього, для промислових підприємств запроваджені графіки обмеження потужності.

Де перевірити графіки відключень

Українцям радять стежити за офіційною інформацією від енергетичних компаній у своїх регіонах.

Актуальні графіки відключень світла та повідомлення про відновлення електропостачання публікуються на сайтах і сторінках регіональних операторів системи розподілу.

Контекст

Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру України енергосистема працює у складних умовах. Енергетики регулярно відновлюють пошкоджені об’єкти, щоб стабілізувати постачання електроенергії по всій країні.

Читайте також в "Коментарях", що Москву атакувала рекордна кількість дронів. Мер Москви Сергій Собянін після опівночі опублікував 14 повідомлень в Telegram-каналі, де заявив, що лише за ніч проти 16 березня сили протиповітряної оборони РФ збили близько 40 безпілотників. Загалом за вихідні, російські військові перехопили 119 дронів, які нібито знищили на підльоті до Москви. Таким чином це найбільша атака дронів на столицю Росії.