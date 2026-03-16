Без света сразу несколько регионов: после атак РФ возникли перебои с электроэнергией

В четырех областях Украины зафиксированы отключения света после ударов по энергетической инфраструктуре

Как передают "Комментарии", об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По данным ведомства, часть потребителей осталась без электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях .

Энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей .

Ограничение электроэнергии в вечерние часы

В Министерстве энергетики также сообщили, что в Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии .

В частности, с 17:00 до 23:00 во всех регионах применяются ограничения электроснабжения для разных категорий потребителей .

Кроме того, для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности .

Где проверить графики отключений

Украинцам советуют следить за официальной информацией от энергетических компаний в своих регионах.

Актуальные графики отключения света и сообщения о возобновлении электроснабжения публикуются на сайтах и страницах региональных операторов системы распределения.

Контекст

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины энергосистема работает в сложных условиях. Энергетики регулярно восстанавливают поврежденные объекты, чтобы стабилизировать поставки электроэнергии по всей стране.

