Главная Новости Общество Война с Россией Без света сразу несколько регионов: после атак РФ возникли перебои с электроэнергией
Без света сразу несколько регионов: после атак РФ возникли перебои с электроэнергией

Утром 16 марта в ряде регионов Украины часть потребителей осталась без электроэнергии. Причиной послужили боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

16 марта 2026, 10:35
Проніна Анна

В ряде областей Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после российских атак по энергетическим объектам.

Как передают "Комментарии", об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По данным ведомства, часть потребителей осталась без электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях .

Энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей .

Ограничение электроэнергии в вечерние часы

В Министерстве энергетики также сообщили, что в Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии .

В частности, с 17:00 до 23:00 во всех регионах применяются ограничения электроснабжения для разных категорий потребителей .

Кроме того, для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности .

Где проверить графики отключений

Украинцам советуют следить за официальной информацией от энергетических компаний в своих регионах.

Актуальные графики отключения света и сообщения о возобновлении электроснабжения публикуются на сайтах и страницах региональных операторов системы распределения.

Контекст

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины энергосистема работает в сложных условиях. Энергетики регулярно восстанавливают поврежденные объекты, чтобы стабилизировать поставки электроэнергии по всей стране.

Читайте также в "Комментариях", что Москву атаковало рекордное количество дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи опубликовал 14 сообщений в Telegram-канале, где заявил, что только за ночь на 16 марта силы противовоздушной обороны РФ сбили около 40 беспилотников. Всего за выходные российские военные перехватили 119 дронов, якобы уничтоженных на подлете в Москву. Таким образом это самая большая атака дронов на столицу России.



