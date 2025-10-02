Дивна ситуація в небі над Україною: зафіксували білоруський вантажний літак

Над Україною зафіксували дивний авіаційний інцидент, коли вантажний літак білоруської авіакомпанії Rada Airlines увійшов у повітряний простір країни, який залишається закритим для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Білоруський вантажний літак увійшов в український повітряний простір. Flightradar24

За даними платформи Flightradar24, вантажний літак Іл-62 2 жовтня виконував рейс із Дубая до Мінська. Більшу частину маршруту він пролетів без відхилень, однак у певний момент його траєкторія пролягла над Україною. Як вказує ресурс, білоруський літак увійшов в закритий повітряний простір України.

Білоруський літак зафіксували над Україною. Flightradar24

Як вказано на Flightradar24, літак був зафіксований у небі над Києвом, після чого продовжив рух у напрямку Білорусі, а згодом знову увійшов у білоруський повітряний простір. Це виглядає особливо дивно, адже офіційно цивільний повітряний рух над Україною повністю закритий.

Білоруський вантажний літак увійшов в український повітряний простір. Flightradar24

Rada Airlines ще у 2024 році потрапила під санкції США. Це одна з трьох приватних білоруських авіакомпаній, які були обмежені через співпрацю з режимом Олександра Лукашенка та ймовірну допомогу Росії у війні проти України.

Варто зауважити, що може йти не про реальний проліт над Україною, а про похибку в роботі систем відстеження. Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначає, що Flightradar24 зазвичай надає точні дані, однак у прикордонних зонах сигнали можуть спотворюватися через застосування засобів радіоелектронної боротьби. Вони здатні призвести до хибного відображення маршруту польоту.

Подібні інциденти вже траплялися з початку війни. Час від часу на картах Flightradar24 з’являються літаки, які нібито перетинають повітряний простір України. Однак через проблеми з сигналами GPS, які використовуються у зоні бойових дій та активним використанням засобів РЕБ, вони можуть відображати неточності.

Наразі офіційного підтвердження реального прольоту літака над Україною немає.

