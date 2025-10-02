Странная ситуация в небе над Украиной: зафиксировали белорусский грузовой самолет

Над Украиной зафиксирован странный авиационный инцидент, когда грузовой самолет белорусской авиакомпании Rada Airlines вошел в воздушное пространство страны, которое остается закрытым для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения России.

Белорусский грузовой самолет вошел в украинское воздушное пространство. Flightradar24

По данным платформы Flightradar24, грузовой самолет Ил-62 2 октября выполнял рейс из Дубая в Минск. Большую часть маршрута он пролетел без отклонений, однако в какой-то момент его траектория пролегла над Украиной. Как указывает ресурс, белорусский самолет вошел в закрытое воздушное пространство Украины.

Белорусский самолет был зафиксирован над Украиной. Flightradar24

Как указано на Flightradar24, самолет был зафиксирован в небе над Киевом, после чего продолжил движение в направлении Беларуси, а затем снова вошел в белорусское воздушное пространство. Это выглядит особенно странно, ведь официально гражданское воздушное движение над Украиной полностью закрыто.

Белорусский грузовой самолет вошел в украинское воздушное пространство. Flightradar24

Rada Airlines еще в 2024 году попала под санкции США. Это одна из трех частных белорусских авиакомпаний, ограниченных из-за сотрудничества с режимом Александра Лукашенко и вероятной помощи России в войне против Украины.

Следует заметить, что может идти не о реальном пролете над Украиной, а о погрешности в работе систем отслеживания. Авиационный эксперт Валерий Романенко отмечает, что Flightradar24 обычно предоставляет точные данные, однако в пограничных зонах сигналы могут искажаться из-за применения средств радиоэлектронной борьбы. Они способны привести к ложному отображению маршрута полета.

Подобные инциденты уже происходили с начала войны. Время от времени на картах Flightradar24 появляются самолеты, якобы пересекающие воздушное пространство Украины. Однако из-за проблем с сигналами GPS, используемыми в зоне боевых действий и активным использованием средств РЕБ, они могут отображать неточности.

Пока официального подтверждения реального пролета самолета над Украиной нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российских туристах подошедших к закрытому воздушному пространству Украины на пассажирском самолете авиакомпании Turkish Airlines.

Также "Комментарии" писали, что норвежский пассажирский самолет залетел в закрытое воздушное пространство Украины.