Цифри вражають: у Раді зробили заяву, що насторожує, про зростання кількості СЗЧ

В Україні мільйони ухилістів, а кількість тих, хто самовільно залишає частину, скоро зрівняється з кількістю тих, хто воює на полі бою та стримує ворога. Таку заяву зробив нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

СЗЧ. Фото: з відкритих джерел

Парламентарій зазначив, що є загроза в тому, що ті люди, які зараз у СЗС, у майбутньому можуть об'єднатися в окрему силу, яка "пред'являтиме претензії" ЗСУ.

"Нам потрібно працювати із СЗЧ. У нас скоро СЗЧ дорівнюватиме нашій армії. І це буде окрема частина суспільства, яка потім ще претензії даватиме тим, хто воює", — заявив Костенко.

Він зазначив, що, звісно, є різні причини СЗЧ, але переважна більшість тікає ще до потрапляння на фронт.

"80% зараз просто тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути чи створити умови, щоб вони боялися тікати та виконували свій обов'язок. У нас мільйони "ухилистів", які ходять, ховаються і просто спостерігають із боку", — наголосив Роман Костенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в українській армії також поширене дезертирство. І саме такі вчинки, коли воїни самовільно залишають позиції, підставляють побратимів і відкривають шлях ворогові. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі Вечер.LIVE розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – за 10 місяців цього року в Україні зареєстровано понад 161 461 кримінального провадження щодо самовільного відходу з військової частини (СЗЧ). Це у чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Щомісяця правоохоронці реєструють у середньому майже 16 тисяч нових виробництв про СЗЧ. Проте до суду поки що дійшло лише 5% таких справ, повідомляє Опендатабот.



