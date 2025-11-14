За год в Украине в четыре раза возросло количество уголовных дел о СЗЧ: сколько из них дошло до суда

За 10 месяцев этого года в Украине зарегистрировано более 161 461 уголовного производства, касающихся самовольного ухода из воинской части (СЗЧ). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинский военный. Фото: из открытых источников

Ежемесячно правоохранители регистрируют в среднем почти 16 тысяч новых производств о СЗЧ. Однако до суда пока дошло лишь 5% таких дел, сообщает Опендатабот.

По данным аналитиков, количество дел о СЗЧ, которое еще три года назад накапливалось в течение года, теперь фиксируется менее чем за две недели.

Так, в 2024 году ежемесячно регистрировали около 5 тысяч таких производств, в 2023 — 1,5 тысячи, а в 2022 году — всего 6 тысяч дел в год.

"Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 9,3 тысячи военнослужащих — это около 6% всех зарегистрированных дел, а в суд дошли только 5%. Для сравнения, еще в 2022 году каждое пятое дело доходило до суда", — говорится в сообщении.

Аналитики напоминают, что до 30 августа 2025 года военные могли воспользоваться упрощенным механизмом возвращения на службу после СЗЧ без уголовной ответственности. Кто изъявлял желание продлить службу, мог подать заявку и в течение 72 часов вернуться в армию в резервную часть.

Однако такую возможность имели только военные, которые ушли в СЗЧ до 10 мая. А те, кто бросил армию после этой даты, могли вернуться только в ту же часть, из которой ушли. Возобновление их на службе может занять месяцы.

Самовольное оставление воинской части в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", военнослужащий Игорь Луценко сообщил безумные цифры самовольного ухода из части (СЗЧ) военнослужащими Сил обороны Украины. По его данным, только за октябрь 2025 года в СЗЧ пошли 21 602 военных.