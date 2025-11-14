За рік в Україні вчетверо зросла кількість кримінальних справ про СЗЧ: скільки з них дійшло до суду

За 10 місяців цього року в Україні зареєстровано понад 161 461 кримінальне провадження що стосуються самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Це у чотири рази більше, ніж за аналогічний торішній період.

Український військовий. Фото: з відкритих джерел

Щомісяця правоохоронці реєструють у середньому майже 16 тисяч нових проваджень про СЗЧ. Однак, до суду поки дійшло лише 5% таких справ, повідомляє Опендатабот.

За даними аналітиків, кількість справ про СЗЧ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом року, тепер фіксується менш ніж за два тижні.

Так, у 2024 році щомісяця реєстрували близько 5 тисяч таких проваджень, у 2023 — 1,5 тисячі, а у 2022 році — лише 6 тисяч справ за рік.

"Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 9,3 тисячі військовослужбовців — це близько 6% від усіх зареєстрованих справ, а до суду дійшли лише 5%. Для порівняння, ще у 2022 році кожна п’ята справа доходила до суду", — йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадують що до 30 серпня 2025 року військові могли скористатися спрощеним механізмом повернення на службу після СЗЧ без кримінальної відповідальності. Хто виявляв бажання продовжити службу, міг подати заявку та протягом 72 годин повернутися до війська у резервну частину.

Однак, таку можливість мали лише військові, які пішли у СЗЧ до 10 травня. А ті, залишив армію після цієї дати, могли повернутися лише в ту ж частину, з якої пішли. Поновлення їх на службі може тривати місяцями.

Самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Як повідомляв портал "Коментарі", військовослужбовець Ігор Луценко повідомив шалені цифри самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями Сил оборони України. За його даними, лише за жовтень 2025 року у СЗЧ пішли 21602 військових.