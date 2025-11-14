В Раде сделали заявление о СЗЧ: действительно ли проблему не удалось решить

В украинской армии все также распространено дезертирство. И именно такие поступки, когда воины самовольно оставляют позиции подставляют собратьев и открывают путь врагу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

СЗЧ. Фото: из открытых источников

"Военные очень часто задают вопрос: "А что вы, власть, делаете для того, чтобы наказать этих СЗЧ?"", — высказался парламентарий.

Кроме того, Горбенко отметил, что солдаты на фронте почувствовали, что воевать стало легче, поскольку стало меньше бессмысленных приказов.

Он выразил мнение, что на фронте изменилась философия, заработала новая корпусная система и стало больше координации между подразделениями. Пехота работает с дроноводами, логистика улучшилась. Это, по словам нардепа, дало ощущение, что командование услышало военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня военнослужащий Игорь Луценко сообщил безумные цифры самовольного ухода из части (СЗЧ) военнослужащими Сил обороны Украины. По его данным, только за октябрь 2025 года в СЗЧ ушли 21 602 военных.

Каково решение этой проблемы? Поможет ли в этом случае усиление наказания за СЗЧ или принудительная мобилизация, чтобы на фронте становилось больше людей. Возможно ли помогут "пряники": увеличение выплат по контракту и установление четких сроков службы? На эти и другие вопросы для портала "Комментарии" ответили эксперты.

Полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов подчеркивает, что проблема СЗЧ в Украине в том, что у нас на сегодняшний день "кнут" наращивается, а "пряник" у нас почти отсутствует, то есть усиление мотивации общества по подписанию контрактов с Вооруженными силами Украины.



