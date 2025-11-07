Сегодня военнослужащий Игорь Луценко сообщил безумные цифры самовольного ухода из части (СЗЧ) военнослужащими Сил обороны Украины. По его данным, только за октябрь 2025 года в СЗЧ ушли 21 602 военных.

«Государство должно сказать правду»: как из армии искоренить СЗЧ как явление

Каково решение этой проблемы? Поможет ли в этом случае усиление наказания за СЗЧ или принудительная мобилизация, чтобы на фронте становилось больше людей. Возможно ли помогут "пряники": увеличение выплат по контракту и установление четких сроков службы? На эти и другие вопросы для портала "Комментарии" ответили эксперты.

Полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов подчеркивает, что проблема СЗЧ в Украине в том, что у нас на сегодняшний день "кнут" наращивается, а "пряник" у нас почти отсутствует, то есть усиление мотивации общества по подписанию контрактов с Вооруженными силами Украины.

"Во-первых, у нас нет развернутой государственной информационной кампании относительно информирования общества по защите государства. То есть, государственная политика полностью отсутствует в плане мотивации общества. Также отсутствует информация о наказании за СЗЧ. Кстати, СЗЧ – это до 30 суток, а более 30 суток – это уже дезертирство. И вот за дезертирство, допустим, где информация? Вот, например, Служба безопасности Украины постоянно информирует, сколько они шпионов, корректировщиков поймали, сколько дел они передали в суд, какие сроки получили те или иные люди, работавшие в пользу врага.

А сколько у нас сегодня наказано за СЗЧ и дезертирство? Ну, вряд ли столько", – отмечает эксперт.

По его словам, нет изменений в большую сторону мотивации граждан по подписанию контрактов. И нет статистики или информирования общества относительно наказания за совершение преступления.

"Потому что дезертирство и СЗЧ – это преступление. И преступление, предусматривающее уголовную ответственность. Тогда вопрос, откуда будут желающие?

Если мы сюда добавляем еще проблему причин СЗЧ, то тогда, как говорится, рыба гниет из головы, тогда надо менять главкома и все начинать с самой верхушки военного руководства Вооруженных сил. Там, кстати, проблем еще больше, чем в государстве, государственном управлении. Именно по отношению к военным.

Почему-то в третьем армейском корпусе, в первом армейском корпусе количество СЗЧ минимально", – подчеркивает Жданов.

Тем не менее, по словам эксперта, вообще отсутствия СЗЧ не может быть.

"Сто процентов мы не избавимся от этого явления. Как бы мы ни хотели. Но эту проблему на местах можно решить. Ее нельзя и не хотят решать в масштабах государства, в рамках государственной политики создания общественного мнения относительно защиты государства. Вот почему. И здесь не важно мобилизация добровольная или принудительная.

Без принудительной мобилизации ни одна страна мира не может вести боевых действий, не может вести войну. Кстати, опять же если мы берем государственную политику, то у нас сегодня что в стране? Военное положение. А что пишет Конституция? Что военное положение можно объявлять только на 90 суток, а затем нужно либо его отменять, либо переходить в состояние войны.

А у нас 17 раз нарушают Конституцию и продолжают военное положение для страны", – подчеркивает Олег Жданов.

Он отмечает, что у военных должна быть мотивация служить – это составляющая этого мобилизационного процесса. И мотивация может быть социальной или материальной.

"Когда последний раз повышали у нас денежное довольствие военнослужащих? Я этого не помню. Кстати, депутаты за эти 4 года дважды повышали себе денежное довольствие. А на армии у нас постоянно паника каждый раз в конце года.

Паника, премьер выходит и говорит, нет денег на оплату военным. А как это демотивирует наших военных? Он сидит в окопе и думает, я жене обещал деньги, чтобы пришли, а их не будет. Вы понимаете, что они творят? К сожалению. А если бы мотивировали в приобретении жилья, взятии кредитов, социальный пакет для членов семьи военнослужащего, ну и материальное содержание. У нас даже выплату за гибель военнослужащего растянули на 10 лет.

Ну, и что это? А инфляция ее съедает понемногу эту выплату. И в конце выплаты это будут копейки, возможно", – отмечает Жданов.

Он резюмировал, что если государство, политики первого ранга сформируют внутреннюю политику относительно формирования общественного мнения, относительно выполнения законодательства в плане проведения мобилизации, то проблема сама собой исчезнет.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран отмечает, что решение проблемы СЗЧ в армии должно быть комплексным.

"Если говорить об изменении стратегических коммуникаций, необходимо, чтобы Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и военное руководство начали правдиво коммуницировать эту проблему. Они должны объяснять, что для того чтобы удерживать линию фронта, там должны быть солдаты. Если этого не будет, то линия фронта будет продолжать двигаться.

Политическому руководству срочно необходимо перевернуть коммуникацию и объяснять, что деятельность ТЦК жизненно необходима. И параллельно объяснять, что ТЦК – так же военнослужащие.

Без этого люди, попадающие в ТЦК, вместо того чтобы думать, как готовиться к обороне государства, думают, как убежать.

Но есть еще несколько факторов, которые нужно делать, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Первое – это четкие сроки службы", – подчеркивает эксперт.

Он привел пример, что предлагаются новые условия контрактов для военнослужащих и повышение денежного довольствия.

"Очень многие ребята уже подписали контракт в 2022-м, 2023-м, 2024-м или 2025-м. У них возникает очень простой вопрос. Что с нашими контрактами? Их пересмотрят, включают ли это условие, или на нас это не распространяется – что будет с теми, кто воевал с первых дней.

А если это распространяется на новые, тогда нужно пересматривать условия.

Например, те, кого призвали в 2023-м году, 2,5 года служат. А после подписания контракта ему еще нужно минимум 2 послужить. Нужно в общей сложности 5 лет послужить, ну серьезно?

То есть без четких сроков службы, понятных сроков ротации и понимания, что служить будут все, это ничего не дает", – отмечает Виктор Таран.

По его словам, необходимо также пересматривать денежное довольствие.

"Недавно была информация, что маляры получают 50–60 тысяч. Охранник без квалификации 25-30, условно. Солдат, рискующий каждый день жизнью, 20 тысяч. А офицер 30 тысяч, на котором огромная ответственность. И важно заметить о доплатах, потому что эти доплаты, так называемые боевые, они начисляются только тогда, когда ты находишься в зоне непосредственного выполнения боевых задач. И тебе начисляются пропорционально дням, которые ты там был в этой зоне.

Ну условно. То есть если в месяц предполагается 100 тысяч, но ты был на ЛБС, не знаю, там 7 дней, то тебе насчитываются, грубо говоря, 3 тысячи в день – 20 тысяч. Все остальные дни ты уходишь и сидишь дальше на окладе 20 тысяч", – отмечает Виктор Таран.

Он подчеркнул, что без коммуникации со стороны государственного аппарата, изменения публичного отношения к ТЦК и военной службе, а также мотивации военнослужащих в виде денежного довольствия и четких сроков службы, будет очень сложно дальше воевать и удерживать территории.

"Уже было принято решение о том, что поезда украинской железной дороги перестают ехать на Донетчину, и так же сегодня двигавшиеся на Днепр поезда после атаки "шахедов", они стояли.

Мы смотрим карты, что происходит на Днепропетровщине, Запорожье, и других территориях. Сейчас на территории Украины находится более 700-тысячный контингент российских войск, неужели они просто исчезнут?" – подчеркивает Таран.