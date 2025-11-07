Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки нібито втекло з армії за минулий місяць. Про це повідомив військовослужбовець Ігор Луценко у Фейсбук, спираючись на офіційні дані.

Проблема армії номер один – військовий про те, чому зі служби тікають люди

За його словами, це антирекорд, який показує, що кожні дві хвилини з нашої армії тікає одна людина.

"Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць. Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину. Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються. Це проблема номер один армії. А відтак, це проблема номер один країни", – наголошує військовий.

За його словами, армія, котра відкочується – це армія, котра ще здатна перемогти. Проте армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство та втечу з частин – ось що є реальною небезпекою для існування України.

"Все, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога – це зокрема тому, що нам не вистачає воїнів. У нас вистачає дронів на фронті. У нас вистачає грошей в тилу. У нас надто мало людей воює. Ті, хто зараз на фронті – воюють з величезним напруженням сил, бо на кожного солдата, котрий не втік, звалюється подвійне, потрійне навантаження. У нас на фронті величезні діри у обороні через це", – підкреслює Луценко.

За його словами, цьому потрібно давати максимальний розголос.

"Навіть Покровськ, Куп’янськ, і поки що безіменні стрімкі наступи росіян на Дніпропетровщині та Запоріжжі в ці дні – це не такий сильний біль, як ці цифри. Армія відкотиться, але продовжить воювати. Але якщо армії немає – не буде нічого, нічого. Страшне, злочинне, вбивче для усіх нас мовчання навколо цієї теми. Через це мовчання ми гинемо і танемо. Хто нас примусив мовчати з приводу цього танення армії? Хто відібрав у нас мову, навіщо?" – задається питаннями військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Дмитро Разумков наголошує, що на фронт потрібно відправити військовослужбовців ТЦК, які не були на війні.