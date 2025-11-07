Двадцать одна тысяча, шестьсот два человека. Именно столько якобы сбежало из армии за прошлый месяц. Об этом сообщил военнослужащий Игорь Луценко в Фейсбуке, опираясь на официальные данные.

Проблема армии номер один – военный о том, почему со службы убегают люди

По его словам, это антирекорд, показывающий, что каждые две минуты из нашей армии убегает один человек.

"Пока вы дочитаете этот пост, на лыже станет еще один боец. Украина станет слабее еще одного защитника. А враг станет относительно сильнее на одного человека. Напоминаю, это только официальные данные. А на самом деле многие случаи самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии. Следовательно, это проблема номер один страны", – отмечает военный.

По его словам, откатывающаяся армия – это армия, которая еще способна победить. Однако разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей – вот что является реальной опасностью для существования Украины.

"Все, что мы видим на картах, все эти ежедневные продвижения врага – это, в частности, потому, что нам не хватает воинов. У нас хватает дронов на фронте. У нас хватает денег в тылу. У нас слишком мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте – воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого не сбежавшего солдата сваливается двойная, тройная нагрузка. У нас на фронте огромные дыры в обороне из-за этого", – подчеркивает Луценко.

По его словам, этому нужно давать максимальную огласку.

"Даже Покровск, Купянск, и пока безымянные стремительные наступления россиян на Днепропетровщине и Запорожье в эти дни – это не такая сильная боль, как эти цифры. Армия откатится, но продолжит воевать. Но если армии нет – не будет ничего, ничего. Страшное, преступное, убийственное для всех нас молчание вокруг этой темы. Поэтому молчание мы погибаем и таем. Кто нас заставил молчать по поводу этого таяния армии? Кто отобрал у нас язык, зачем? – задается вопросами военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Дмитрий Разумков отмечает, что на фронт нужно отправить военнослужащих ТЦК, которые не были на войне.