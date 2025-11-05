logo_ukra

У Раді наголошують: у ТЦК 48 тисяч посад – відправте на фронт тих, хто не воював
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді наголошують: у ТЦК 48 тисяч посад – відправте на фронт тих, хто не воював

Разумков наголошує, що на фронт потрібно відправити військовослужбовців ТЦК, які не були на війні

5 листопада 2025, 14:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Верховній Раді учора не вдалося проголосувати за законопроект, який мав забрати відстрочку та бронювання у працівників вишів без наукового ступеня та у тих, хто вступає до закладів профосвіти після 25 років.

Про це повідомив народний депутат України Дмитро Разумков, зауваживши, що саме йому вдалося "збити" цей законопроект.

"І це в той час, коли навіть у владі визнають, що нам потрібно перекваліфіковувати людей, бо катастрофічно не вистачає робітників. Це не боротьба з тими, хто ухиляється від служби – таких потрібно виявляти і розбиратися окремо.

Замість того, щоб руйнувати освіту, може варто почати з іншого? У ТЦК сьогодні 48 тисяч посад, працює близько 40 тисяч людей. Хоч частину тих, хто ніколи не воював, варто було б відправити до війська! І головне — нарешті прибрати корупцію, бусифікацію, припинити незаконну мобілізацію непридатних до служби і спрямувати ресурси, які на це витрачаються, на мотивацію військових", – наголошує політик.

За його словами, законопроєкт №13623 про виплату мільйона грн тим, хто добровільно підписує контракт, кілька місяців лежить у Парламенті без руху. Як і інші законопроєкти про ротацію, відпустки, терміни служби.

"А де обіцяний закон про демобілізацію, який мав зʼявитися ще 18 грудня 2024 року? Чому справді потрібні рішення ховають, а натомість проштовхують те, що демотивує армію і підриває тил?

Сьогодні влада хоче забрати більше бронювань і думає, що це поповнить армію. Але це так не працює. Нічого не буде без поваги й турботи про тих, хто вже воює. Треба берегти кожного, хто стоїть на захисті країни. Не розкидатися людьми і не шикувати наших військових на плацах заради красивих кадрів!" – заявив Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Верховна Рада проголосувала за підвищення виплат під час вагітності та догляду за дитиною. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.



