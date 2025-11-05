В Верховной Раде вчера не удалось проголосовать за законопроект, который должен был забрать отсрочку и бронирование у работников вузов без научной степени и у вступающих в заведения профобразования после 25 лет.

В Раде отмечают: в ТЦК 48 тысяч должностей – отправьте на фронт тех, кто не воевал

Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Разумков, отметив, что именно ему удалось "сбить" этот законопроект.

"И это в то время, когда даже во власти признают, что нам нужно переквалифицировать людей, потому что катастрофически не хватает рабочих. Это не борьба с уклоняющимися от службы – таких нужно выявлять и разбираться отдельно.

Вместо того чтобы разрушать образование, может стоит начать с другого? В ТЦК сегодня 48 тысяч должностей, работает около 40 тысяч человек. Хотя часть тех, кто никогда не воевал, стоило бы отправить в армию! И главное — наконец-то убрать коррупцию, бусификацию, прекратить незаконную мобилизацию непригодных к службе и направить расходуемые на это ресурсы на мотивацию военных", – отмечает политик.

По его словам, законопроект №13623 о выплате миллиона грн тем, кто добровольно подписывает контракт, несколько месяцев лежит в Парламенте без движения. Как и другие законопроекты о ротации, отпусках, сроках службы.

"А где обещан закон о демобилизации, который должен появиться еще 18 декабря 2024 года? Почему действительно нужные решения прячут, а вместо этого проталкивают то, что демотивирует армию и подрывает тыл?

Сегодня власти хотят забрать больше бронирований и думают, что это пополнит армию. Но это так не работает. Ничего не будет без уважения и заботы о тех, кто уже воюет. Следует беречь каждого, кто стоит на защите страны. Не разбрасываться людьми и не строить наших военных на плацах ради красивых кадров!" – заявил Разумков.

