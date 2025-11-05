Сьогодні Верховна Рада проголосувала за підвищення виплат під час вагітності та догляду за дитиною. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

В Україні проголосували за підвищення виплат на дітей: подробиці

За – 294. Законопроєкт проголосовано в цілому.

Нардеп повідомив, які виплати тепер будуть:

50 000 грн – одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.

7 000 грн/міс – допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю – 10 500 грн/міс (коеф. 1,5).

ВАЖЛИВО: якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і ДОДАТКОВО – 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

"єЯсла" — цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років у розмірі 8 000 грн/міс, яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю 12 000 грн/міс (коеф. 1,5).

"Пакунок малюка" — надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості (можна буде отримати з 36 тижня вагітності).

"Пакунок школяра" — одноразова виплата 5 000 грн для учнів 1 класу.

7 000 грн – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.

"ДОТИСЛИ! Скільки разів я підіймав це питання в Раді. Скільки разів казав про це депутатам, деякі слуги навіть сміялись і казали, що треба дешеві памперси купувати і буде все окей тоді.

Два роки боротьби за це. Була і петиція, і звернення, і чого тільки не було. Бо виплата 860 грн матерям — це просто приниження, цих грошей не вистачить навіть, щоб тиждень прогодувати дитину. І ось нарешті нас почули!

Держава починається не з Верховної Ради, і навіть не з Офісу президента, а з пологового", – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 листопада оформити допомогу зможуть родини з низькими доходами, навіть якщо раніше не отримували інші види соціальної допомоги. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.