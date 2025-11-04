З 1 листопада оформити допомогу зможуть родини з низькими доходами, навіть якщо раніше не отримували інші види соціальної допомоги. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.

ВПО можуть розраховувати на новий вид допомоги: що відомо

Сума допомоги розраховується на основі базової величини – 4500 грн:

▪ для першого члена сім'ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I-II групи;

▪ для усіх інших – 3150 грн.

Для визначення розміру допомоги потрібно від сукупної суми базової величини сім'ї відняти її сукупний середньомісячний дохід.

Допомогу не призначать, якщо у складі сім'ї є працездатні особи 18-60 років:

▪ які не працюють або не навчаються;

▪ не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;

▪ винятки – догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо.

Подання заяви до сервісного центру ПФУ складається з 2 етапів: спочатку про намір отримати допомогу з наданням необхідних документів, а потім у разі погодження підписанням заяви про призначення.

" ВПО теж можуть оформити базову соціальну допомогу, якщо відповідають критеріям малозабезпеченості, при цьому виплати на проживання залишаться в повному обсязі ", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нещодавно Уряд запровадив додатковий "бонус" для працюючих ВПО – так звану "сьому" виплату. Про деталі її отримання повідомив народний депутат Павло Фролов.

Додаткова виплата здійснюється у разі підтвердження в останньому місяці отримання допомоги на проживання факту роботи, професійної або підприємницької діяльності як ФОПу.

Додаткова виплата буде проведена автоматично після перевірки даних із державних реєстрів Пенсійним фондом. Якщо цього не сталося – потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ.