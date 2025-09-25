Нещодавно Уряд запровадив додатковий "бонус" для працюючих ВПО – так звану "сьому" виплату. Про деталі її отримання повідомив народний депутат Павло Фролов.

«Сьома» виплата для працюючих ВПО: кому реально її отримати

Додаткова виплата здійснюється у разі підтвердження в останньому місяці отримання допомоги на проживання факту роботи, професійної або підприємницької діяльності як ФОПу:

▪ сплати платежів та внесків загальнообов’язкового державного соціального страхування, що міститься у реєстрі застрахованих осіб;

▪ або довідки з місця роботи щодо сплаченого єдиного соціального внеску;

▪ або копії прийнятої ДПС декларації платника єдиного податку.

Додаткова виплата буде проведена автоматично після перевірки даних із державних реєстрів Пенсійним фондом. Якщо цього не сталося – потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ.

""Сьома" виплата не позбавляє можливості продовження допомоги на новий шестимісячний термін за умови відповідності критеріям вразливості", – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабмін затвердив Порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, що проживали на ТОТ. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Право на компенсації у першу чергу матимуть:

▪ учасники бойових дій;

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни.

Розмір компенсації – 2 млн грн на одну особу або родину у вигляді ваучера, який можна буде використати на придбання нового житла, як перший внесок або для погашення іпотеки.