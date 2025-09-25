Недавно Правительство ввело дополнительный "бонус" для работающих ВПЛ – так называемую "седьмую" выплату. О подробностях ее получения сообщил народный депутат Павел Фролов.

«Седьмая» выплата для работающих ВПЛ: кому реально ее получить

Дополнительная выплата производится в случае подтверждения в последнем месяце получения пособия на жительство факта работы, профессиональной или предпринимательской деятельности как ФЛП:

▪ уплаты платежей и взносов общеобязательного государственного социального страхования, содержащегося в реестре застрахованных лиц;

▪ или справки с места работы по уплаченному единому социальному взносу;

▪ или копии принятой ГНС декларации плательщика единого налога.

Дополнительная выплата будет произведена автоматически после проверки данных из государственных реестров Пенсионным фондом. Если этого не произошло – нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

"Седьмая" выплата не лишает возможности продления пособия на новый шестимесячный срок при условии соответствия критериям уязвимости", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кабмин утвердил Порядок предоставления помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям ВПЛ, проживавшим на ВТО. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

Право на компенсации в первую очередь будет:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью в результате войны.

Размер компенсации – 2 млн грн на одного человека или семью в виде ваучера, который можно будет использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.