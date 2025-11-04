С 1 ноября оформить помощь могут семьи с низкими доходами, даже если раньше не получали другие виды социальной помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.

ВПЛ могут рассчитывать на новый вид помощи: что известно

Сумма помощи рассчитывается на основе базовой величины – 4500 грн:

▪ для первого члена семьи, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы;

▪ для всех остальных – 3150 грн.

Для определения размера помощи требуется из совокупной суммы базовой величины семьи вычесть ее совокупный среднемесячный доход.

Помощь не назначат, если в составе семьи есть трудоспособные лица 18-60 лет:

▪ не работающие или не обучающиеся;

▪ не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев;

▪ исключения – уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, утрата трудоспособности и т.д.

Подача заявления в сервисный центр ПФУ состоит из 2 этапов: сначала о намерении получить помощь с предоставлением необходимых документов, а затем в случае согласования подписанием заявления о назначении.

" ВПЛ тоже могут оформить базовую социальную помощь, если отвечают критериям малообеспеченности, при этом выплаты на проживание останутся в полном объеме ", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недавно Правительство ввело дополнительный "бонус" для работающих ВПЛ – так называемую "седьмую" выплату. О подробностях ее получения сообщил народный депутат Павел Фролов.

Дополнительная выплата производится в случае подтверждения в последнем месяце получения пособия на жительство факта работы, профессиональной или предпринимательской деятельности в качестве ФЛП.

Дополнительная выплата будет произведена автоматически после проверки данных из государственных реестров Пенсионным фондом. Если этого не произошло – нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.