В Украине проголосовали за повышение выплат на детей: подробности

Сегодня Верховная Рада проголосовала за повышение выплат во время беременности и ухода за ребенком. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

За – 294. Законопроект проголосован в целом.

Нардеп сообщил, какие выплаты теперь будут:

50 000 грн – единоразовая денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.

7 000 грн/мес – помощь по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 грн/мес (коэф. 1,5).

ВАЖНО: если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и ДОПОЛНИТЕЛЬНО – 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.

"еЯсли" — целевая денежная поддержка по уходу за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 грн/мес, которую можно использовать на оплату детского сада, кружков или других услуг по уходу. Для детей с инвалидностью 12 000 грн/мес (коэф. 1,5).

"Пакунок малюка" — будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).

"Пакунок школяра" — единовременная выплата 5 000 грн для учащихся 1 класса.

7 000 грн – пособие по беременности и родам для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.

"ДОЖАЛИ! Сколько раз я поднимал этот вопрос в Раде. Сколько раз говорил об этом депутатам, некоторые слуги даже смеялись и говорили, что надо дешевые подгузники покупать и будет все окей тогда.

Два года борьбы за это. Была и петиция, и обращение, и чего только не было. Потому что выплата 860 грн матерям – это просто унижение, этих денег не хватит даже, чтобы неделю прокормить ребенка. И вот, наконец, нас услышали!

Государство начинается не с Верховной Рады, и даже не с Офиса президента, а с роддома", – подчеркнул политик.

